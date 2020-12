Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings es una de las nuevas películas que Marvel estrenará para la Fase 4 del UCM. No se sabe mucho de esta producción, salvo lo que ya se desarrolló en los cómics. Ahora, tenemos un poco más pista sobre la trama del personaje principal gracias a la sinopsis.

Poco después de que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, revelara los miembros del elenco, la distribuidora Marvel Entertainment publicó la nueva sinopsis de la película.

Como lo indica el nombre de la película de Marvel, la sinopsis sugiere que Shang-Chi (Simu Liu) fue una vez miembro de los Diez Anillos, la organización terrorista introducida por primera vez en Iron Man en 2008.

“Shang-Chi debe confrontar el pasado que pensó se había quedado atrás cuando se vio atraído por la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos”, reza la sinopsis de Marvel.

Además de Liu, el elenco está conformado por Tony Leung (Wenwu), Awkwafina (Katy), Meng’er Zhang (Xialing), Michelle Yeoh (Jiang Nan), Ronny Chieng (Jon Jon), Fala Chen (Jiang Li) y Florian Munteanu (Razor Fist).

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings está programado para su lanzamiento el 9 de julio de 2021.

MARVEL | Star-Lord

Marvel ha sorprendido a su comunidad al revelar que Star-Lord, el personaje que interpreta el actor Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia, es bisexual. Se desconoce si la Casa de las Ideas desarrollará la opción sexual de Star-Lord en las películas. Al menos, en los cómics, las cosas están claras de la mano de Al Ewing.

En Guardianes de la Galaxia #9: Te convertiré en un Star-Lord, Peter Jason Quill está atrapado en un universo paralelo. Es en el planeta Morinus donde Star-Lord mantiene una relación poliamorosa con los humanoides azulados Aradia y Mors.

La comunidad de Marvel está debatiendo si este detalle será agregado en el UCM. Hay que tener en cuenta que Disney es muy cuidadoso con la introducción de personajes LGTBIQ+ en su franquicias.