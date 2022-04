“Spider-Man: No Way Home” fue todo lo que muchos esperaban. Antes del estreno de la cinta, los fans comenzaron a compartir teorías acerca de lo que llegaría a la pantalla grande. Por ejemplo, a los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield siempre se les preguntaba si estarían en la producción.

Al final, se confirmó que los dos actores que interpretaron a Spider-Man en las pasadas cintas sí estaban presentes en No Way Home y se enfrentarían a sus respectivos villanos, ya que Alfred Molina, Willem Dafoe y Jamie Foxx también regresaron a sus papeles.

Pero no solo fue una producción emotiva para los fans, también para los actores. Molina reveló recientemente en el podcast de Household Faces que una escena le llevó a las lágrimas.

“Me emocioné un poco, en realidad. Hubo una escena en la que de repente me encuentro con Tobey, y me dice ‘¿Cómo está, doctor?’ Y digo, ‘Dios mío, es bueno verte’. Me puse muy lloroso en esa escena”, comentó el actor.

Dije, ‘Oh, mierda, este es un momento’. Y fue delicioso. Y fue, por supuesto, encantador volver a ver a Tobey. Nos reímos en el plató sobre... Creo que dije algo como: ‘Estoy aterrorizado de que pueda ser un poco mayor para esta (película)’”, añadió.

La escena que hizo llorar a Alfred Molina

