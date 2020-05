Avengers: Endgame no solo es la cinta más importante del Universo Cinematográfico de Marvel, sino que se convirtió en la cinta más taquillera de la historia por encima de Avatar de James Cameron.

No obstante, Marvel Studios no siempre ha estado seguro acerca del éxito de sus producciones. Según comenta el CEO de la productora, Kevin Feige, en el 2012 no se imaginaban de que los Vengadores se volverían tan populares.

Recordemos que en el 2008 se estrenó Iron Man, la primera cinta del UCM. Durante los siguientes años comenzaron a llegar las demás películas con más personajes de los cómics.

Según informa el medio Los Angeles Times, Marvel tenía cierto miedo a presentar un crossover así de ambicioso debido a que era la primera vez que juntaban tantas estrellas de Hollywood en la pantalla grande.

Kevin Feige reconoce al director Joss Whedon como el más importante en este proceso del éxito. Fue quien modeló al conjunto de actores para la primera cinta de los Vengadores.

“Esto es algo sin precedentes, y algunos días lo hacen emocionante, y luego ha habido días en el camino donde fue estresante o un poco aterrador.”, comenta Feige.