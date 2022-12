Los X-Men y los demás mutantes han estado fuera del UCM debido a que los derechos cinematográficos le pertenecen a Fox. No obstante, tras la compra de la empresa a manos de Disney, Marvel ya tiene libertad de crear nuevas historias de sus personajes.

En la serie “Ms. Marvel” se mencionó por primera vez a los mutantes y se escuchó el tema característico de estos superhéroes. Todo parece indicar que en los siguientes años veremos más personajes que cuentan con mutaciones.

“Deadpool 3″ será todo un suceso, ya que se trataría de la primera cinta del ‘bocazas’ en el UCM. Por supuesto, no estará solo, sino que a la producción se ha sumado Hugh Jackman, quien volverá a interpretar a Wolverine.

Como es de esperarse, muchos fans piden que Wolverine no solo luche contra Deadpool, sino que tenga nuevas películas y quizás también se tenga algunos encuentros con los nuevos Vengadores.

Wolverine estará en “Capitán América 4″ según rumores

Según detalla el insider Daniel Richtman, Wolverine será parte de la historia de “Capitán América New World Order”. No obstante, hay un detalle que quizás no le guste a los fans de Hugh Jackman.

En popular actor no sería quien le de vida al personaje. La historia de Jackman en el UCM será muy breve; básicamente, solo estaría presente en “Deadpool 3″ y luego será momento de darle la oportunidad a otro actor más joven.

