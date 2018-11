El 'hype' está por los aires. No obstante, hay que ser cuidadoso con esta nueva película de Deadpool. Solo este año llegó la segunda parte de la saga, y ¿ Fox ya está listo para una tercera parte en el cine?

Pues, realmente no. Al igual que otras producciones de la empresa, el antihéroe también tendrá su propia versión de navidad bajo el nombre 'Once Upon a Deadpool '. Esta cinta será para menores de edad (PG-13) a diferencia de la última película.

En otras palabras, el personaje llega a la pantalla grande sin insultos ni groserías y muy poca violencia. Todo con el motivo de adaptar la historia para un público adolescente. Por el momento, la trama está en reserva.

Actualmente solo se conoce que Ryan Reynolds vestirá otra vez el traje rojo y le contará una historia navideña a Fred Savage (Los años maravillosos). ¿Te imaginas la película de Deadpool sin groserías? Pues habrá que esperar hasta el 12 de diciembre para conocer esta arriesgada apuesta.



Por el momento, no se conoce la lista de países en los que estará en la pantalla grande. A América Latina podría no llegar.