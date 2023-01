Pinocho, la película de los directores Guillermo del Toro y Mark Gustafson, ha encantado a la crítica y a los suscriptores de Netflix. La cinta recibió altas calificaciones y es un ganador casi seguro en los Oscar. Si crees que aún no tienes suficiente del personaje de Disney, Netflix puede darte el gusto con material original.

La plataforma de videostreaming ha lanzado la versión digital completa del libro de arte de 224 páginas de la película, escrito por Gina McIntyre y gratuito para todos. McIntyre es conocido por sus piezas bibliográficas como Little Women 2019, Ready Player One, The Shape of Water y Nightmare Alley. Además del arte conceptual de los personajes, hay escenas y material promocional con un prólogo del propio Del Toro.

“Mi vida se ha sustentado en dos mitos esenciales: Frankenstein y Pinocho”, comienza el texto. “Ambas son historias de padre e hijo. Ambos tratan sobre rarezas que aprenden a navegar por los caminos del mundo en busca de su propia humanidad. Eso, en pocas palabras (o una piña), es mi vida entera. […] Sabía que no quería que Pinocho se transformara en un niño de carne y hueso, solo quería que le enseñara al mundo a verlo como tal”.

A esto hay que sumar el acceso público al guion de Pinocho. El documento de 120 páginas fue coescrito por del Toro y el creador de Over the Garden Wall, Patrick McHale, a partir del trabajo hecho por Matthew Robbins.

Mira aquí el libro arte completo de Pinocho.

Pinocho está disponible en Netflix. El elenco está conformado por Gregory Mann, David Bradley, Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz y Tilda Swinton.

Mira aquí el guion de Pinocho.

PINOCHO | Por qué es la mejor versión

Hay Pinocho para rato. Hemos disfrutado de varias adaptaciones de este clásico de Disney y el 2022 es un tanto particular porque la industria cinematográfica invirtió en tres producciones, incluyendo la versión de Guillermo del Toro disponible en Netflix. No es para menos, porque el muñeco viviente fue la primera cinta animada en ganar un Premio de la Academia allá por la década de 1940.

Todo éxito siempre trae cola, por lo que hay muchas adaptaciones que merecen ser evaluadas. En esta oportunidad, veremos cuál es la mejor y la peor en este año.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.