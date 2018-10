Reign of the Supermen: estrenado el tráiler de la nueva película de DC Comics [VIDEO]

Ha llegado el momento de una nueva película de Superman. DC Comics estrenó en estos días el tráiler de ' Reign of the Supermen', una cinta que narrará la historia del cómic del mismo nombre. Varios 'Hombres de acero' buscarán tomar el lugar del difunto Clank Kent.

Esta será la continuación de ' La muerte de Superman', la cinta estrenada el pasado 20 de julio. Siguiendo su serie de producciones animadas decidieron darle espacio a 'El reinado de los Superhombres'. Por el momento se conocen cuatro de ellos que participarán en esta lucha:



- Steel

- Cyborg Superman

- Superboy

- El Erradicador

Superman Reign of the Supermen: estrenado el tráiler de la nueva película de DC Comics. (Foto: DC Comics)

Todos buscarán convencer a Lois Lane, La Liga de la Justicia y Lex Luthor de ser el verdadero Superman. En la parte superior de la nota encontrarás las nueva imágenes de la cinta en cuestión.

' Reign of Superman' se lanzó en los cómics en 1993, luego de un macro evento que marcó el final de una era con la muerte del héroe más famoso de DC Comics.



El Erradicador es un superhombre que todavía tiene los recuerdos de Kal-El, vida previa de Superman antes de que su planeta se destruyera. Es sumamente violento con sus enemigos.



Cyborg Superman es similar al anterior en tanto a la violencia. Perdió varias partes de su cuerpo, las cuales fueron reemplazados por un metal kriptoniano.



Superboy tiene un parecido a Robin, pero son polos opuestos. Es un niño rebelde que odia que lo llamen como Superboy y fue creado en los laboratorios del proyecto Cadmus. No cuenta con recuerdos algunos de Kriptón.



El cuarto es Steel, aunque parece completamente robot, no tiene relación con Kal-El o el Superman original. Se trata de Henry Irons, un científico que desarrolló una armadura para tomar el lugar de Superman en una sociedad cada vez más en decadencia.