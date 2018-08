Slender Man, la estrella de los creepypastas, trae nuevo avance de su película [VIDEO]

Slender Man , el clásico creepypasta de Internet, llegará a la pantalla grande gracias a Sony Pictures. A través de su cuenta en Twitter , la productora cinematográfica presentó un tenebroso adelanto.



Las imágenes de Slender Man muestran un bosque oscuro y lo que parece ser la protagonista de esta historia.



"En un pequeño poblado de Massachusetts, cuatro estudiantes de bachillerato celebran un ritual en un intento de desmentir la tradición de SLENDER MAN. Cuando una de las chicas desaparece misteriosamente, comienzan a sospechar que ella es, de hecho, su más reciente víctima", reza la sinopsis oficial.



La película está protagonizada por Joey King (The Conjuring, Wish I Was Here), Jaz Sinclair (Paper Towns), Annalisa Basso (Ouija: Origin of Evil) y Julia Goldani Telles (The Affair).



Slender Man se estrena el 10 de agosto de 2018.

