¿Spider-Man con magia? Daniel Radcliffe reveló que sería un buen Hombre Araña

El actor Daniel Radcliffe está voceado como el próximo Wolverine en redes sociales. El rumor empezó con el mismo Radcliffe a manera de broma, pero si le dieran a elegir algún superhéroe, el artista detrás de Harry Potter reveló que escogería Spider-Man.



En una entrevista con GQ, Radcliffe reveló cuál sería su personaje favorito de Marvel que le gustaría encarnar. Lástima que la referencia a Spider-Man no es del todo precisa como quien espera verlo en la pantalla grande, sino a manera más personal.



" Sí, habría sido un muy buen Hombre Araña", dijo Radcliffe antes de agregar: "No en las películas. Quiero decir, solo en la vida real se me concedieron esos poderes".



Radcliffe últimamente está en boca de todos por un video que hizo para WIRED en el que habla sobre su papel como Wolverine en tono de broma. "Va a haber una nueva película de Wolverine, en la que comienza con Hugh Jackman en un baño de lavado. Y luego, cuando sale, soy yo", dijo entre risas.