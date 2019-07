Spider-Man: Far From Home | Ausencia de Stan Lee no se debió a su muerte 

Los cameos de Stan Lee en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel han sido un sello icónico de la franquicia y que, estreno tras estreno, nos traían una sonrisa en la sala de cine.



Si embargo, para todos los que ya vieron Spider-Man: Far From Home , sabrán que esta no tiene ese famoso cameo, contrario a lo que muchos podrían pensar, su muerte no fue el motivo, pero si su estado de salud



En una entrevista para CinemaBlend , se le preguntó Jon Watts, director de la cinta, si había plan alguno para incluir a Lee en Far From Home:



“ No. Digo, como que todos sabíamos que él estaba enfermo y que acababa de grabar su cameo para Endgame. Creo que eso también lo grabaron antes. Así que yo no quería… Estuvo bien que el último fuera en Endgame. Así que nunca hablamos de eso, honestamente.”



Cabe destacar que el primer cameo de Stan Lee fue en Iron Man en el año 2008, finalizando sus apariciones en Avengers: Endgame, por lo que será extrañado en las próximas producciones de Marvel.



Aquí te dejamos la lista de todos los cameos que tuvo Stan Lee en el universo cinematográfico de Marvel:



Iron Man (2008)

The Iincredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The first avenger (2011)

Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: The dark world (2013)

Captain America: The Winter soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2014)

Ant-Man (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)



A pesar de que Stan Lee falleció a finales del año pasado, su legado es algo que sin lugar a duda nos va a acompañar durante mucho tiempo más y esperamos que los chicos de Marvel le hagan honor a sus personajes en las próximas películas y videojuegos.



