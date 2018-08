‘Spider-Man: Far From Home’ contará con la participación de Nick Fury y Maria Hill

‘Spider-Man: Far From Home’ contará con la presencia de dos entrañables personajes: Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Maria Hill (Cobie Smulders).



La aparición de ambos personajes ha llamado la atención de los fans de Marvel , porque ‘Spider-Man: Far From Home’ se desarrolla después del terrible final de "Avengers: Infinity War" , donde Nick Fury y Maria Hill se vuelven polvo tras el chasquido de Thanos.



La reaparición de ambos personajes significa que volverán a la vida de alguna en Avengers 4. No obstante, quizá ocurra un flashback en la nueva película del hombre arácnido.



El portal Vulture aseguró la presencia de Fury y Hill en la película y agregaron una pista que Samuel L. Jackson publicó en su Instagram desde Reino Unido, donde se viene grabando escenas de la nueva película de Spidey.



‘Spider-Man: Far From Home’ se estrenará en 2019.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.