Spider-Man: Homecoming fue el debut de Tom Holland como el nuevo Spider-Man de Marvel , una pieza clave que ha formado parte del MCU desde su revelación y participación en las películas, aunque su verdadero potencial se revelaría en los próximos años, en la siguiente fase de Marvel Studios con sus estrenos.

La revelación de la segunda parte se realizó de parte del miso Tom Holland. Ya se rumoreaba el desarrollo de lo que sería "Spider-Man: Homecoming 2" cuando sorpresivamente el actor grabó un pequeño video en su Instagram mientras atendía al ACE Comic-Con en Seattle. Luego de disculparse por no poder tener más noticias a sus fans, enseñó un iPad mientras comentaba que ya tenía el libreto de la segunda parte de Spider-Man. En el iPad se leía Spider-Man: Far From Home.

Desde entonces, Marve l no tuvo más remedio que confirmar el título de la siguiente película como tal, saliendo de la boca del mismo presidente del estudio Kevin Feige. Mientras más pasa el tiempo, más se revela sobre esta nueva producción gracias a la filtración de algunos lugares de producción junto a los trajes que sus personajes principales utilizarían.

En este artículo te compartiremos toda la información sobre esta nueva película, el futuro tráiler, personajes confirmados y todo lo que se espera de Spider-Man: Far From Home. Tom Holland deberá justificar su permanencia como Spider-Man en la continuación de su trilogía.

Historia de Spider-Man: Far From Home

Spider-Man Spider-Man con su nuevo traje durante la grabación (Foto: Marvel)

Marvel aún no revela la historia oficial sobre lo que sucederá en esta película. Sin embargo, existen muchas pistas sobre lo que tendrá que hacer Spider-Man durante el filme. La página IMDB ha colocado la siguiente sinopsis:

"Luego de los eventos de la película sin título de los Vengadores (Avengers 4), Peter Parket y sus amigos disfrutarán de unas vacaciones de verano en Europa. Peter se encontrará en un grave problema contra un villano denominado Mysterio, ya que deberá a salvar a sus amigos antes que sea demasiado tarde."

Es un hecho que Mysterio será el principal villano de la cinta, pero aún no se confirma cuál será el motivo por el cuál este secuestre a los amigos de Peter Parker o por qué Spider-Man lo enfrentará durante sus vacaciones de verano.

Mysterio es un supervillano muy inteligente, ya que no tiene poderes sobrenaturales que le den alguna ventaja contra las habilidades del Hombre Araña. Él es un especialista en efectos especiales, químico y experto en artes marciales, por lo que será muy difícil para Spider-Man derrotarle, ya que podría crear todo tipo de artimañas para poner a Peter Parker en una situación comprometida.

Personajes de Spider-Man: Far From Home

Jon Favreau – Harold "Happy" Hogan

Zendaya - Michelle Jones

Jake Gyllenhaal - Quentin Beck (Mysterio)

Tom Holland - Peter Parker (Spider-Man)

Cobie Smulders - Maria Hill

Marisa Tomei - May Parker

Samuel L. Jackson - Nick Fury

Michael Keaton - Adrian Toomes (Vulture)

Angourie Rice – Betty

Martin Starr - Mr. Harrington

Numan Acar – Dimitri

Tony Revolori - Flash Thompson

Davina Sitaram – Turista de Londres

Jacob Batalon – Ned

Hemky Madera - Mr. Delmar

Samantha Mishinski – Estudiante

Ruth Horrocks – Turista

Emily Ng – Turista Italiana

Ficha técnica de Spider-Man: Far From Home

Productora: Marvel Studios

Distribución: Sony Pictures Entertainment

Director: Jon Watts

Escritores: Stan Lee y Steve Ditko (comics) - Chris McKenna y Erick Sommers (película)

Productores: Kevin Feige y Amy Pascal

Música: Michael Giacchino

Fotografía: Matthew J. Lloyd

Casting: Mary Gail Artz

Arte: Grant Armstrong

País: Estados Unidos

Género: Cine fantástico, aventuras y superhéroes

Tráiler oficial de Spider-Man: Far From Home

Por ahora, Marvel Studios no ha revelado ningún adelanto o tráiler de Spider-Man: Far From Home. Sin embargo, existen algunos videos en YouTube que se han posicionado con millones de reproducciones con este nombre, cuando la verdad se trata de homenajes hechos por fans con pedazos de anteriores películas en las que los actores principales participaron. Aquí los videos en cuestión:

Fecha de estreno de Spider-Man: Far from Home

Spider-Man: Far From Home verá la luz el próximo 5 de julio del 2019 en Estados Unidos. En otros países como Argentina, Italia y Portugal se estrenará el 4 de julio. En Francia por su parte, tendrá el estreno el 10 de julio del mismo año.