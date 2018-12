Spider-Man: Far from Home | Filtran nuevo traje  de sigilo del Hombre Araña

Spider-Man: Far from Home cuenta con una sorpresa especial mientras se celebra un panel de la producción en la Comic Con de Brasil. El superhéroe del Universo Marvel contará con un nuevo traje de sigilo.



La imagen del atuendo de Peter Parker en Spider-Man: Far from Home fue filtrada por DanielRPK y publicada en el blog especializado SuperBroMovies. Todo indica que será diseñado por SHIELD para el enfrentamiento contra Mysterio, quien será encarnado por Jake Gyllenhaal.



Cabe precisar que la imagen de este traje en Spider-Man: Far from Home ha aparecido en la Comic Con de Sao Paulo, solo que esta vez lo vemos finalmente en acción con Tom Holland.

Foto filtrada de Spider-Man Foto filtrada de Spider-Man