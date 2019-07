Spider-Man: Far From Home | Así se grabó la escena de "Iron Man zombie" [DETRÁS DE CÁMARAS]

Spider-Man: Far From Home demostró que cuenta con toda la tecnología gráfica de Disney. Las escenas de las proyecciones de Mysterio no fueron 100% creadas a computadora, sino que se utilizaron elementos de referencia para rellenar con detalles.

Avengers: Endgame mostró la muerte de Iron Man cuando utilizó las Gemas del Infinito para eliminar al ejercito de Thanos. No obstante, algunos fans se esperaban que Robert Downey Jr. aparezca de alguna forma.



Lo que no se imaginaba la comunidad es que llegara a modo de zombie. Mysterio, el villano de Spider-Man: Far From Home , utilizó proyecciones para engañar a Peter Parker y amenazarlo para que le diga a quién había revelado su secreto.



Pues en esta escena en específico se tuvo que enterrar a un actor. Jon Watts, el director de la cinta, mostró el detrás de cámaras con un divertido mensaje.



" No necesariamente teníamos que hacer esto, pero... Editado: Me refiero a que no necesariamente teníamos que enterrar a un hombre con un traje de captura de movimiento para grabar esta escena.", comentó el director.

Spider-Man Spider-Man: Far From Home | Así se grabó la escena de Iron Man zombie. (Foto: Instagram)

Realmente, no era necesario, debido a que todo pudo haber sido hecho con CGI. Spider-Man: Far From Home ya está en los cines, se trata de la cinta que apertura la Fase 4 del UCM y deja atrás lo visto en Avengers: Endgam e.