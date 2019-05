Spider-Man: Far From Home: pista apunta a que Andrew Garfield y Tobey Maguire estarían juntos en nueva cinta

Con el anuncio de Spider-Man: Far From Home , la comunidad de Marvel está teorizando la posibilidad de que Andrew Garfield y Tobey Maguire, ambos actores que encarnaron al Hombre Araña en cintas anteriores, aparezcan en pantalla junto a Tom Holland.



¿Cómo sería esto posible? Una razón la tenemos en una escena de Spider-Man: Far From Home, en la que Spidey habla con Nick Fury y este le explica que Mysterio es alguien que pertenece a otra Tierra de una dimensión alternativa.



De ser así, habrían otros Spider-Man en las demás Tierra de universos alternativos. El Hombre Araña de Andrew Garfield y Tobey Maguire sí existirían, entonces, con sus historias paralelas.



Ahora, ¿qué nos lleva a pensar que Spider-Man: Far From Home reunirá a estos otros dos héroes arácnidos del pasado? La clave está en Spider-Man: Into the Spider-Verse, donde vemos cómo otros Hombre Araña comparten el mismo universo para vencer a Kingping.



Es en esta donde vemos a un Spider-Man rubio siendo asesinado al inicio de la película. Dicho detalle es muy importante, porque actualmente el actor Andrew Garfield se tiñó el cabello y muchos sospechan que se trata de una transformación para el personaje.



Andrew Garfield con nueva apariencia Andrew Garfield con nueva apariencia

Spider-Man de la película 'Into the Spider-Verse' Spider-Man de la película 'Into the Spider-Verse'

La idea sería bastante alocada, pero no imposible. El multiverso de Marvel ya es una realidad en Spider-Man: Far From Home, por lo que las posibilidades son infinitas.