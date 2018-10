'Spider-Man: Far From Home' inspiró este póster que muchos desean que sea el oficial [FOTO]

'Spider-Man: Far From Home' es una película que muchos seguidores de Marvel están esperando para tener más pistas sobre el desarrollo del UCM. La expectativa no es para menos, teniendo en cuenta que Avengers: Infinity War acabó con la mitad de la vida en el universo; y con ella, la existencia del hombre arácnido.



Los aficionados ya se han tomado la libertad de imaginarse el futuro de 'Spider-Man: Far From Home', que aún sigue en fase de grabación. Quien se tomó el trabajo en serio fue ultraraw en Instagram, quien hizo un dibujo espectacular que nos trae de vuelta a un Spider-Man de antaño.



La imagen muestra al Spider-Man de Tom Holland besando a Michelle en la misma pose que lo hizo el hombre araña de Tobey Maguire con Kirsten Dunst, quien interpretó a Mary Jane.



El resultado es tan admirado por los seguidores de Marvel que la publicación en Instagram tiene más de 19 mil me gusta.