Spider-Man: Far From Home | Jake Gyllenhaal revela por qué decidió hacer de Mysterio

Jake Gyllenhaal fue tendencia en redes sociales por su aparición en el primer tráiler de Spider-Man: Far from Home , en el que aparece en Venecia haciendo de Mysterio. Gyllenhaal ha entrado así al repertorio de las grandes estrellas de Marvel , ¿pero qué lo ha motivado a asumir el papel de Quentin Beck?



En una entrevista a Los Angeles Times, el actor de Spider-Man: Far from Home explicó sus razones para hacer de Mysterio.



"Es una de esas cosas que la gente me ha preguntado durante años: '¿Te gustaría hacer una película como esa?'. 'Si te pidieran que la hicieras, ¿la harías?'. Y mi respuesta siempre ha sido, sobre todo desde que he acudido a Sundance... Durante muchos años desde que llevo viniendo aquí, muchas de las historias siempre se han centrado en los personajes y ese siempre ha sido mi deseo: encontrar algo con esas características. Es algo que encaja con mi talento y con mi propia honestidad. Y resulta que es algo que pasa con ese papel, así que estoy contento porque la gente esté ilusionada con ello", declaró.



Gyllenhaal no es ajeno a las películas de Spider-Man. En la versión del Hombre Araña de Sam Raimi, él fue uno de los favoritos para hacer de Peter Parker antes de la selección de Tobey Maguire.



' Spider-Man: Far From Home' es una película dirigida por Jon Watts y estelarizada por Tom Hollan, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Marisa Tomei, entre otros. El estreno está programado para el 4 de julio.