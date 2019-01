Spider-Man: Far From Home | Kevin Feige aclaró si la cinta del Hombre Araña es después de Avengers 4

Nadie mejor que Kevin Feige para aclarar en qué orden se ubica Spider-Man: Far From Home respecto a Avengers 4 , también conocida como Endgame.



En declaraciones a IGN, el CEO de Marvel había dicho poco antes del estreno de Avenger: Infinity War que 'Spider-Man: Far From Home' tiene lugar después de Endgame.



Feige dijo que en ' Spider-Man: Far From Home' veremos a un Peter Parker conviviendo tras las consecuencias de la Avengers 4.



" ¿Cómo es intentar volver a una vida normal después de lo que sucedió en esta película [Infinity War]? (...) Es divertido ver eso, porque él puede representar, ya sabes, al mundo en general, a medida que tratan de avanzar. Y puedes hacerlo de una manera que sea totalmente única y totalmente diferente a las dos películas de Los Vengadores que la gente está a punto de ver", dijo el CEO de Marvel.



Spider-Man: Far From Home es una cinta dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Marisa Tomei, entre otros. El estreno está programado para el 4 de julio.