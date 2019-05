Spider-Man: Far From Home | MJ obtiene un traje de superhéroe en un impresionante fanart

Spider-Man: Far From Home llegará a las pantallas el 4 de julio. No obstante los fans ya comienzan a crear múltiples creaciones inspiradas en el arácnido. En este caso, MJ se convierte en ' Spinneret' en el nuevo fan art del MCU. Michelle Jones, interpretada por Zendaya , es la compañera de clase de Peter Parker y el equivalente de Mary Jane Watson. En Spider-Man: Far From Home , MJ deduce que Peter Parker es el superhéroe arácnido. En este nuevo fan art, MJ obtiene su propia identidad secreta.



El personaje de ' Spinneret' es la identidad de Mary Jane Watson-Parker en la Tierra-18119, el mundo de la serie Spider-Man de Marvel : Renew Your Vows . En ese universo, Peter Parker nunca hizo un trato con Mephisto que anuló su matrimonio con Mary Jane.



Peter y MJ tuvieron una hija llamada Annie que heredó los poderes basados ​​en la araña de su padre. Annie quería ayudar a Spider-Man, pero MJ temía por Annie y se negaba a quedarse en la banca. Usando la investigación de SHIELD, Peter pudo crear un traje para Mary Jane que imita sus propios poderes de Spider-Man.



Mary Jane tomó el traje y se convirtió en Spinneret . El fan art que se ve a continuación pone a Zendaya, la estrella de Spider-Man: Far From Home , con el mismo traje. Echa un vistazo a continuación:

in the renew your vows comics, mj became a hero called the spinneret. she’s one of my favorite incarnations of mj, so i decided to make concept art of what that might look like in the mcu. pic.twitter.com/APHUEulkar — 💫 — spoilers (@staryabos) 20 de mayo de 2019

MJ probablemente no se convertirá en Spinneret en Spider-Man: Far From Home. Ella parece estar recibiendo un arma en algún momento.



De acuerdo con la sinopsis de Spider-Man: Far From Home , “Peter Parker regresa en Spider-Man: Far From Home , el siguiente capítulo de la serie Spider-Man: Homecoming . Nuestro amigable barrio Superhéroe decide unirse a sus mejores amigos Ned, MJ y el resto de la pandilla en unas vacaciones europeas. Sin embargo, el plan de Peter para dejar atrás a los súper heroicos durante unas semanas se desecha rápidamente cuando acepta a regañadientes que Nick Fury descubra el misterio de varios ataques de criaturas elementales, ¡creando estragos en todo el continente!