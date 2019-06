Spider-Man: Far From Home | Nuevo spot televisivo revela imagen inédita de Peter Parker [VIDEO]

Las últimas

[{"id":120396,"title":"Spider-Man: Far From Home | As\u00ed fue el homenaje de Zendaya a Mary Jane Watson","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-homenaje-zendaya-mary-jane-watson-120396","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0aa42523cf7.jpeg"},{"id":120394,"title":"\u00bfChristian Ramos es el nuevo fichaje de Alianza Lima?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-christian-ramos-nuevo-fichaje-club-intimo-120394","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf04546e8f05.jpeg"},{"id":120381,"title":"Amigos y rivales: compartieron equipo y ahora se enfrentar\u00e1n en el Per\u00fa vs. Brasil [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-compartieron-equipo-enfrentaran-sabado-duelo-clave-copa-america-fotos-120381","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a9e83a9ee6.jpeg"},{"id":120194,"title":"\u00a1Enlazados desde el Morumbi! Colombia vs. Qatar EN VIVO por Caracol y RCN: por el pase a segunda ronda Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-qatar-vivo-directo-online-caracol-directv-rcn-dazn-tyc-sports-fecha-2-copa-america-2019-nndc-120194","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09b6c60c036.jpeg"},{"id":120242,"title":"\u00a1Conectados desde Sao Paulo! Colombia vs. Qatar EN VIVO v\u00eda Caracol: minuto a minuto y GRU\u00cdA TV Grupo B Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-qatar-vivo-copa-america-2019-fecha-hora-canal-rcn-caracol-tv-qatar-tv-directv-dazn-televisa-univision-america-tyc-sports-win-sports-morumbi-sao-paulo-grupo-b-120242","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09b7df58c9c.jpeg"},{"id":120373,"title":"Spider-Man: Far From Home | Nuevo spot televisivo revela imagen in\u00e9dita de Peter Parker [VIDEO]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-nuevo-spot-televisivo-revela-nueva-imagen-peter-parker-video-120373","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a7eff7d0f8.jpeg"},{"id":120388,"title":"\u00a1La 'Torre' se sinti\u00f3! Del Potro qued\u00f3 fuera del ATP 500 de Queen's por lesi\u00f3n en la rodilla derecha","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/potro-juan-martin-potro-argentino-quedo-fuera-atp-500-queen-s-lesion-rodilla-derecha-120388","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0aa45e67cc5.jpeg"},{"id":120291,"title":"Ahora, Colombia vs. Qatar EN VIVO por Copa Am\u00e9rica 2019: canales TV y links para ver el partido de hoy","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-qatar-hoy-copa-america-2019-vivo-ver-futbol-gratis-online-morumbi-sao-paulo-america-tv-caracol-tv-directv-sports-james-rodriguez-radamel-falcao-queiroz-nnda-nnrt-120291","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a7c08a0f6c.jpeg"},{"id":120101,"title":"\u00a1Piden a la 'Pulga'! Los memes recordaron el gol de Ruid\u00edaz y la eliminaci\u00f3n de Brasil en la Copa Am\u00e9rica Centenario","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-bolivia-vivo-directo-divertidos-memes-calientan-partido-maracana-copa-america-brasil-2019-facebook-120101","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0aa457392cb.jpeg"},{"id":120392,"title":"\u00c1ngel Comizzo lo quiere: \u00bfIrven \u00c1vila llega o no a Universitario de Deportes?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-irven-avila-llega-club-crema-120392","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/12\/20\/5a3b01b9d18e0.jpeg"},{"id":120391,"title":"Los peores jugadores de FIFA 19 que puedes fichar para Ultimate Team [FOTOS]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-peores-jugadores-puedes-fichar-equipo-ultimate-team-120391","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0aa5cdee69e.jpeg"},{"id":120280,"title":"Colombia vs. Qatar EN VIVO: d\u00f3nde ver, c\u00f3mo y cu\u00e1ndo ahora v\u00eda Caracol por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-qatar-directo-online-copa-america-2019-rcn-caracol-tv-directv-vivo-televisa-univision-win-sports-tdn-america-morumbi-120280","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09b5ffc0eca.jpeg"},{"id":120385,"title":"\u00a1Nuevo amistoso confirmado! Selecci\u00f3n Peruana se enfrentar\u00e1 con Brasil en septiembre","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-enfrentara-brasil-partido-internacional-amistoso-setiembre-120385","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0aa1e89c531.jpeg"},{"id":120382,"title":"Est\u00e1 'maldito': el dorsal que ninguno de los fichajes del Real Madrid quiere llevar la pr\u00f3xima temporada","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-dorsal-hazard-ninguno-fichajes-quiere-llevar-proxima-temporada-120382","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0aa32e0a761.jpeg"},{"id":120378,"title":"Rodrigo Hern\u00e1ndez, por 70 'kilos': el City y el otro Top de Europa que quieren al mediocampista del Atl\u00e9tico de Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-2019-rodrigo-cerca-cerrar-city-aparece-nueva-opcion-alemania-espana-atletico-madrid-120378","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0aa2bf81860.jpeg"},{"id":120386,"title":"Netflix anuncia la fecha de estreno del remake de Los caballeros del Zodiaco","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/netflix-anuncia-fecha-estreno-remake-caballeros-zodiaco-120386","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a9e3bc7ad2.jpeg"},{"id":120384,"title":"Dragon Ball Super | El ins\u00f3lito dise\u00f1o de Gotenks como fantasma es anunciado por Funko Pop!","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-insolito-diseno-gotenks-fantasma-anunciado-funko-pop-dbs-dragon-ball-120384","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0aa09a6b401.jpeg"},{"id":120293,"title":"\u00a1Confirmados! Las alineaciones y formaciones de Colombia y Qatar por la Copa Am\u00e9rica 2019 [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-qatar-vivo-onces-queiroz-felix-sanchez-duelo-grupo-b-copa-america-2019-fotos-120293","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf554c3b0571.jpeg"},{"id":120363,"title":"Duelo hist\u00f3rico en la Copa Am\u00e9rica 2019: as\u00ed le fue a Colombia cuando enfrent\u00f3 a Qatar en torneos oficiales [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-qatar-le-cafeteros-enfrentaron-asiaticos-copa-america-historial-enfrentamientos-video-120363","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a8c800830d.jpeg"},{"id":120377,"title":"Conoce los planes de Internet para eSports y gamers que ha llegado a Per\u00fa desde 125 soles mensuales","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/esports-planes-internet-gamer-llega-peru-125-soles-mensuales-esto-ofrece-120377","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a9ac48c82e.jpeg"},{"id":120379,"title":"Detectan nuevo hueso en el cuerpo humano por uso del celular","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/moviles-smartphones-detectan-nuevo-hueso-cuerpo-humano-celular-120379","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a9d00dddde.jpeg"},{"id":120245,"title":"\u00a1Es ahora o nunca! Argentina vs. Paraguay EN VIVO v\u00eda Directv: GU\u00cdA TV de horarios y canales del duelo por Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-paraguay-vivo-directo-online-live-directv-tv-publica-tyc-sports-tigo-sports-caracol-telemundo-fecha-horarios-canales-tv-copa-america-brasil-2019-120245","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09bb698a6dc.jpeg"},{"id":120374,"title":"Dragon Ball Super | Filtran nuevos dise\u00f1os oficiales de Gine en Twitter","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-filtran-nuevos-disenos-oficiales-gine-twitter-dbs-dragon-ball-120374","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/11\/28\/5bfed9dc38f55.jpeg"},{"id":120371,"title":"PES 2020: Gerard Piqu\u00e9 detr\u00e1s del cambio de nombre del videojuego a eFootball","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-gerard-pique-detras-cambio-nombre-videojuego-pes2019-efootbal-120371","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a966596b08.jpeg"},{"id":120299,"title":"Con Messi, Argentina vs. Paraguay EN VIVO: sigue HOY y EN DIRECTO el partido por la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-paraguay-hoy-copa-america-2019-ver-futbol-gratis-online-fecha-horarios-canales-tyc-sports-tigo-sports-messi-scaloni-cardozo-nnda-nnrt-120299","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a7fb702c25.jpeg"},{"id":120372,"title":"Avengers: Endgame | \u00a1Confirmado! Keanu Reeves y CEO de Marvel conversaron sobre su incorporaci\u00f3n al UCM","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-confirmado-keanu-reeves-ceo-marvel-conversan-incorporacion-ucm-vengadores-avengers-4-120372","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a97b9c4895.jpeg"},{"id":120366,"title":"Nos respetan: prensa brasile\u00f1a destaca el tridente Guerrero, Cueva y Farf\u00e1n","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-prensa-brasilena-destaca-tridente-paolo-guerrero-christian-cueva-jefferson-farfan-120366","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a8f9991783.jpeg"},{"id":120368,"title":"\u00bfEl futuro de los eSports? As\u00ed se imaginan un estadio de deportes electr\u00f3nicos","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/esports-imagina-estudio-nuevos-estadios-deportes-electronicos-120368","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a91c3d60e0.jpeg"},{"id":120285,"title":"\u00bfA qu\u00e9 hora juega Argentina vs. Paraguay EN VIVO (v\u00eda TV P\u00fablica) en el Mineirao por Copa Am\u00e9rica 2019?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/hora-juega-argentina-vs-paraguay-vivo-directo-online-gratis-tyc-sports-tv-publica-directv-rcn-canal-13-tvn-copa-america-2019-120285","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/15\/5d058ba8441be.jpeg"},{"id":120369,"title":"FIFA 19 | Andr\u00e9s Iniesta destaca en el Equipo de la Semana (TOTW) de Ultimate Team","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-andres-iniesta-destaca-equipo-semana-totw-ultimate-team-120369","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a951533d4b.jpeg"},{"id":120209,"title":"Argentina vs. Paraguay hoy: se miden desde Belo Horizonte por Grupo B de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-paraguay-vivo-online-directo-tyc-sports-tv-publica-directv-caracol-sky-sports-fecha-2-copa-america-brasil-2019-mineirao-nndc-120209","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09b9393ecfb.jpeg"},{"id":120367,"title":"\u00a1A darlo todo! Selecci\u00f3n peruana de v\u00f3ley ya conoce en qu\u00e9 grupo jugar\u00e1 en el Campeonato Mundial Femenino Sub-20","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/voley-seleccion-peruana-voleibol-conoce-grupo-jugara-campeonato-mundial-voleibol-femenino-sub-20-120367","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a93926877d.jpeg"},{"id":120364,"title":"Per\u00fa vs. Brasil se volver\u00e1n a enfrentar el 10 de setiembre en fecha FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-volveran-enfrentar-10-setiembre-fecha-fifa-120364","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a8e52bbeac.jpeg"},{"id":120362,"title":"Razones de su suplencia: \u201cLa actitud de Andr\u00e9 Carrillo mantiene disgustado a Gareca\u201d [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-actitud-andre-carrillo-mantiene-disgustado-ricardo-gareca-video-120362","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a8bebe852c.jpeg"},{"id":120360,"title":"Para la pr\u00f3xima: Barcelona lo ten\u00eda en cuenta, pero acaba de renovar con el United hasta 2021","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-tenia-cuenta-juan-mata-renovo-contrato-manchester-united-120360","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a8a4540bd7.jpeg"},{"id":120353,"title":"One Punch Man 2x11: tr\u00e1iler, qu\u00e9 pasar\u00e1 y c\u00f3mo ver el pr\u00f3ximo episodio","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/one-punch-man-2x11-trailer-pasara-ver-proximo-episodio-nnda-nnlt-120353","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a7c975bf9c.jpeg"},{"id":120297,"title":"El VAR los salv\u00f3 otra vez: los mejores memes del empate entre Brasil y Venezuela [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/brasil-vs-venezuela-var-volvio-protagonista-divertidos-memes-empate-goles-copa-america-fotos-120297","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09ae6ad89b9.jpeg"},{"id":120361,"title":"El Barcelona ya tiene respuesta: Neymar, tasado en millonario precio por el PSG","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-neymar-tasado-300-millones-euros-trueque-2019-120361","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09310a3df22.png"},{"id":120358,"title":"El gran protagonista de la Copa Am\u00e9rica 2019: las jugadas en las que se ha utilizado el VAR [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/copa-america-2019-venezuela-brasil-var-jugadas-utilizado-torneo-fotos-120358","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a824aec944.jpeg"},{"id":120359,"title":"\"No hay que darle espacios\", la reacci\u00f3n de Marquinhos y Alisson previo a enfrentar a Guerrero","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-brasil-marquinhos-alisson-alertas-enfrentar-paolo-guerrero-copa-america-2019-nndc-120359","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a82134df47.jpeg"},{"id":120355,"title":"\u00a1Orgullo blanquiazul! Alianza Lima emocion\u00f3 a sus hinchas con mensaje dedicado a Paolo Guerrero y Jefferson Farf\u00e1n","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-alianza-lima-emociono-hinchas-mensaje-dedicado-paolo-guerrero-jefferson-farfan-120355","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a80d05fe0f.jpeg"},{"id":120344,"title":"Los tienen en la mira: el valor de cada jugador de Venezuela que le empat\u00f3 a Brasil por Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/venezuela-copa-america-2019-jugador-le-empato-0-0-brasil-fotos-120344","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a80bc86830.jpeg"},{"id":120357,"title":"El trueque m\u00e1s caro de la historia: la movida para llevar a Neymar al Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-regresa-barcelona-trueque-antoine-griezmann-mercado-fichajes-2019-120357","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d092905381a9.png"},{"id":120356,"title":"PES 2019 | Torneo en beneficio del Sport Boys se celebrar\u00e1 este fin de semana","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2019-pro-evolution-soccer-torneo-beneficio-sport-boys-celebrara-semana-120356","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a7febf392d.jpeg"},{"id":120352,"title":"No se guard\u00f3 nada: el pol\u00e9mico mensaje de Carlos Zambrano sobre la CONMEBOL y el VAR","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/seleccion-peruana-polemico-mensaje-carlos-zambrano-conmebol-120352","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/11\/5cffaf08d2b55.jpeg"},{"id":120348,"title":"EPICENTER Dota 2 Major: horarios, fechas, equipos, premios y d\u00f3nde ver el torneo","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-epicenter-major-horarios-fechas-equipos-premios-ver-torneo-infamous-gaming-120348","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a77cc89488.jpeg"},{"id":120351,"title":"Fallout Shelter ha logrado generar 100 millones de d\u00f3lares desde que se lanz\u00f3","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fallout-shelter-logrado-generar-100-millones-dolares-lanzo-120351","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a78665e357.jpeg"},{"id":120346,"title":"\u00a1El m\u00e1s feliz! Ricardo Gareca comparti\u00f3 con su nieto tras el triunfo ante Bolivia [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/seleccion-peruana-ricardo-gareca-compartio-nieto-entrenamiento-rio-janeiro-120346","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a78feec285.jpeg"}]