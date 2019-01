Spider-Man: Far From Home | El número de pasaporte de Peter Parker esconde este secreto

El primer tráiler Spider-Man: Far From Home dio a conocer algunos detalles interesantes sobre la vida de Peter Parker. Hemos repasado, por ejemplo, los datos que aparecen en su pasaporte donde no hay una fecha completa sobre su nacimiento.



Pero sucede que hay un detalle más escondido en Spider-Man: Far From Home, precisamente en el mismo documento. ¿Qué significado hay en el número de pasaporte de Peter Parker? Nos referimos al código 5S280806.



Un usuario en Reddit se tomó el trabajo de investigar esta pista en Spider-Man: Far From Home y dio con que las últimas seis cifras hacen referencia a una fecha especial en las historietas del Hombre Araña. El '28/08/06' coincide con la fecha de publicación de 'The Amazing Spider-Man Vol. 1 #533', recordada entre los fans por el apoyo de Peter Parker a Iron Man para revelar su identidad al mundo en Civil War.



¿Será esta una referencia importante para la trama de Spider-Man: Far From Home? Se especula que Peter Parker revelaría su identidad tal como sucede en las historietas.



¿Ustedes qué opinan?

Comic 533 de Spider-Man Comic 533 de Spider-Man