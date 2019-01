'Spider-Man: Far From Home' oculta este peculiar detalle en el pasaporte de Peter Parker

El primer tráiler oficial de Spider-Man: Far from Home tiene a muchos encantados por lo que serán las nuevas aventuras del Hombre Araña en Europa.



La gran sorpresa de Spider-Man: Far from Home es la introducción de Mysterio, quien aún no se sabe si será un aliado de Peter Parker contra un mal mayor. Lo que sí quizá pasó desapercibido son los datos que aparecen del Hombre Araña en su pasaporte.



Sucede que algunos datos de Peter Parker en su pasaporte aparecen obviados si lo comparamos con los datos reales que deben figurar en este documento. ¿Será que Spider-Man: Far from Home trata de ocultarnos algunos datos importantes de la vida de Spidey?



El dato que hace falta es el año de nacimiento de Peter Parker, así como la fecha completa en la que el documento fue expedido y cuándo este pasará a caducar. Una razón para no colocar esta información es un posible spoiler entre cuándo ocurre Spider-Man: Far from Home respecto a Avengers 4.



Aún no se precisa si Spider-Man: Far from Home es antes o después de Avengers 4, por lo que dar a conocer la fecha completa en el que el documento fue expedido (recordemos que en el tráiler se ve a Peter Parker recoger el pasaporte nuevo) revelaría si es que logra sobrevivir al chasquido de Thanos.



¿Qué opinan de esta información inconclusa?

