Spider-Man: Far From Home llegará a los cines de Perú este jueves 4 de julio. La cinta de Marvel Studios y Sony Pictures se suma al Universo Cinematográfico de Marvel para develar lo que sucedió luego de Avengers: Endgame en la Tierra. Como era de esperarse, la situación no es del todo alentadora.



Tom Holland volverá a tomar el papel del Hombre Araña y, como heredero de Iron Man, tendrá la tarea de crearse nuevos trajes. ¿Ya no puedes esperar para verlos en acción? Pues, Marvel y PlayStation te tienen un grata sorpresa.



Recientemente, se anunció que el videojuego Marvel's Spider-Man de PS4 ya cuenta con las nuevas indumentarios del Hombre Araña que se verán en la pantalla grande.



¿Se trata de un spoiler de la película? Algunos creen que este contenido podría mostrar los gadgets o herramientas que ocultan los nuevos trajes, así que Spider-Man: Far From Home estaría mostrando contenido antes de su estreno.

Spider-Man Spider-Man: Far From Home | La película llega a PlayStation 4 con dos nuevos trajes para el videojuego. (Foto: Marvel)

Ya puedes descargar en tu PlayStation 4 el parche 1.16 con el contenido de la cinta. " Luego de que te construyas el Traje Avanzado en Marvel's Spider-Man serás capaz de cambiar entre trajes en la historia. Si has llegado a este punto del gameplay, ahora puedes usar el traje mejorado de Spider-Man: Far From Home o el de sigilo de la película", es lo que se lee en el comunicado de Marvel.