'Spider-Man: Far From Home' presenta su nueva línea de juguetes con un traje especial del Hombre Araña

Spider-Man: Far From Home ya cuenta con su nueva línea de juguetes fabricada por Hasbro. Esta fue presentada en el New York Toy Fair 2019, siendo la que más llamó la atención por los posibles datos que se pueden extraer de este nuevo material.



El portal Screen Rant tuvo acceso a tres de estos juguetes de Spider-Man: Far From Home que están por lanzarse en las próximas fechas hasta el estreno de la película. Además de los lanzadores de telaraña, hay un figura de acción que revela más detalles del nuevo traje del Hombre Araña.



La figura de acción de Spider-Man: Far From Home muestra al Hombre Araña con su típico traje azul y rojo, pero con unos detalles oscuros en el pecho. Lo interesante es que puede personalizarse con un traje más que es totalmente oscuro en la parte superior del cuerpo.



Estos detalles hacen creer que el traje oscuro que Peter Parker usa en Spider-Man: Far From Home no es precisamente un atuendo de cuerpo entero, sino una especie de pechera que ofrecería mayor sigilo al superhéroe arácnido.