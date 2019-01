Spider-Man: Far From Home | Quiénes son los 'Elementales', los villanos que habrían aparecido en el tráiler

' Spider-Man: Far From Home ' presentó a un villano clásico de las historietas: Mysterio, interpretado por el actor Jake Gyllenhaal. Los seguidores de Marvel esperaban un enfrentamiento entre Mysterio y el Hombre Araña, pero resulta que hay una amenaza mayor.



De acuerdo con los seguidores de los cómics de Marvel, los seres de agua y tierra que aparecen en el tráiler de 'Spider-Man: Far From Home' serían unos seres humanoides interdimensionales llamados los 'Elementales'.



Los ' Elementales' son un equipo de cuatro entes inmortales que dominan los elementos de la naturaleza. Hydron es el señor de las aguas, Magnum es el amo de la tierra, Hellfire es el dueño de las llamas y Zephyr domina los vientos. La primera aparición de estos personajes fue en el octavo volumen de 'Supernatural Thrillers' (1974-1975).



Ahora, el debate es si los Cuatro Elementales serán presentados en Spider-Man: Far From Home o se trata de una adaptación parcial de Hydron a Hydron-Man, un villano que apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man #212 sin tener relación con los 'Elementales'. La misma lógica podría aplicarse con Magnum y Sand-Man, pues ambos tienen las mismas capacidades respecto al control de la tierra.



El estreno de Spider-Man: Far From Home está programado para el 4 de julio. El elenco está conformado por Tom Holland, Zendaya, Gyllenhaal, Jacob Batalon, Jon Favreau y Samuel L. Jackson.

Los Elementales (Marvel) Los Elementales (Marvel)