'Spider-Man: Far From Home' revela un nuevo nombre para el chasquido de dedos de Thanos

Las últimas

[{"id":122084,"title":"League of Legends | Teamfight Tactics se une a los eSports a mediados de julio","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-teamfight-tactics-une-esports-mediados-julio-122084","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bd75719f20.jpeg"},{"id":122085,"title":"One Punch Man 2x12 cap\u00edtulo FINAL: Saitama salva a todos en el \u00faltimo episodio de la temporada 2","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/one-punch-man-2x12-capitulo-final-saitama-salva-episodio-temporada-2-nnda-nnlt-122085","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bd7cc3a2a1.jpeg"},{"id":122080,"title":"Va en serio: Leonardo Bonucci podr\u00eda cambiar a Cristiano y Juventus por la Premier League","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/manchester-city-fichajes-leonardo-bonucci-cambiar-cristiano-juventus-guardiola-122080","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bd7e7b4cc6.jpeg"},{"id":122079,"title":"Per\u00fa vs. Chile: as\u00ed pagan las casas de apuestas para el 'Cl\u00e1sico del Pac\u00edfico' por las semifinales de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-chile-pagan-casas-apuestas-clasico-pacifico-semifinales-copa-america-2019-122079","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bd530ba1c4.jpeg"},{"id":122076,"title":"Todo sea por llegar: la \u00faltima t\u00e1ctica de Christian Eriksen para acelerar su fichaje al Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-christian-eriksen-tactica-acelerar-traspaso-club-merengue-liga-santander-espana-122076","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bd6600aed4.jpeg"},{"id":122081,"title":"PES 2019 | Mira la simulaci\u00f3n de Brasil vs. Argentina por la Copa Am\u00e9rica 2019 [VIDEO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/copa-america-brasil-vs-argentina-pes-2019-mira-simulacion-partido-videojuego-konami-122081","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bd66894d4b.jpeg"},{"id":122074,"title":"Que lo sepa Real Madrid: Mbapp\u00e9 asegur\u00f3 su continuidad en PSG con este contundente mensaje [FOTO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-kylian-mbappe-aseguro-continuidad-psg-contundente-mensaje-foto-122074","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bd5bf72153.jpeg"},{"id":122082,"title":"Apple lanzar\u00e1 un iPhone con lector de huellas en la pantalla, pero no en todo el mundo","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/apple-lanzara-iphone-lector-huellas-pantalla-mundo-122082","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bd5142e179.jpeg"},{"id":122078,"title":"Director de \"It\", Andr\u00e9s Muschietti, tomar\u00eda el proyecto de The Flash","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/the-flash-director-it-andres-muschietti-conversacion-proyecto-122078","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bd1e9372d3.jpeg"},{"id":122073,"title":"Los campeones de Am\u00e9rica que mantiene Chile en su actual plantilla [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-chile-campeones-america-mantiene-roja-actual-plantilla-fotos-122073","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/10\/09\/5bbd2e584e86d.jpeg"},{"id":122075,"title":"Ni \u00e9l se lo esperaba: 'Rafa' Ben\u00edtez es nuevo entrenador del Dalian Yifang de la Superliga de China","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-extecnico-blanco-rafa-benitez-nuevo-entrenador-dalian-yifang-chino-122075","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bd2487b5d4.jpeg"},{"id":122070,"title":"Las mejores frases de Ricardo Gareca en la previa del partido con Chile por la semifinal de la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-mejores-frases-ricardo-gareca-previa-partido-semifinales-copa-america-122070","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bd38b83aa5.jpeg"},{"id":122063,"title":"Yoshimar Yotun: \"M\u00e1s que una revancha, es la oportunidad de meternos a una final\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-chile-yoshimar-yotun-revancha-oportunidad-meternos-final-nndc-122063","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bc4d04b813.jpeg"},{"id":122066,"title":"Desde Zamorano a S\u00e1nchez y de Maestri a Guerrero: todos los delanteros que extra\u00f1aremos en el Per\u00fa vs. Chile [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-delanteros-extranamos-clasicos-pacifico-fotos-122066","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bd05ada8e4.jpeg"},{"id":122077,"title":"'Spider-Man: Far From Home' revela un nuevo nombre para el chasquido de dedos de Thanos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-revela-nuevo-nombre-chasquido-dedos-thanos-122077","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bcefc3fc17.jpeg"},{"id":122072,"title":"Se confes\u00f3: \u00bfReinaldo Rueda prefer\u00eda a Uruguay como rival en las semifinales de la Copa Am\u00e9rica?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-chile-reinaldo-rueda-preferia-uruguay-rival-semifinales-copa-america-122072","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bcf7303d3a.jpeg"},{"id":121830,"title":"Wimbledon 2019: repasa los resultados de la primera ronda del Grand Slam brit\u00e1nico","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/wimbledon-2019-vivo-directo-online-streaming-tv-hd-via-espn-sigue-primera-ronda-tercer-grand-slam-ano-britanico-roger-federer-rafael-nadal-novak-djokovic-nndc-121830","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1930898502a.jpeg"},{"id":122068,"title":"Avengers: Endgame | La emocional reacci\u00f3n de los actores tras nuevo video del detr\u00e1s de c\u00e1maras","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-emocional-reaccion-actores-nuevo-video-detras-camaras-avengers-4-marvel-cine-reestreno-122068","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bcbeb1aedc.jpeg"},{"id":121958,"title":"M\u00e9xico vs Hait\u00ed: partidazo hoy en State Farm Stadium por semifinales de la Copa Oro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-haiti-vivo-online-directo-univision-semifinales-copa-oro-2019-televisa-sky-fox-sports-directv-tdn-azteca-tele-haiti-tvj-cmm-minuto-minuto-nndc-121958","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1ad01866106.jpeg"},{"id":121928,"title":"M\u00e9xico vs Hait\u00ed EN VIVO por Copa Oro 2019: gu\u00eda de canales y horarios del duelo por semifinales | FOX Sports","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-haiti-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-tdn-fox-sports-univision-sky-televisa-directo-gratis-semifinales-copa-oro-2019-arizona-mexico-121928","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1acb5cb21f4.jpeg"},{"id":122071,"title":"PlayStation 5 | GTA VI llegar\u00e1 en exclusiva para PS5 seg\u00fan rumores en Reddit","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/playstation-5-gta-vi-llegara-exclusiva-ps5-rumores-reddit-122071","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bcf20a422b.jpeg"},{"id":121971,"title":"\u00bfC\u00f3mo, cu\u00e1ndo, d\u00f3nde ver EN VIVO el Argentina vs Brasil y minuto a minuto EN DIRECTO semifinales Copa Am\u00e9rica 2019?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-directo-vivo-tyc-sports-partido-semifinales-copa-america-2019-real-facebook-live-america-rcn-tvn-televisa-dazn-teledoce-online-121971","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1ac66d10b89.jpeg"},{"id":122069,"title":"Apex Legends temporada 2: conoce c\u00f3mo conseguir la skin de Wattson gracias a Twitch Prime","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/apex-legends-temporada-2-conoce-skin-wattson-gracias-twitch-prime-122069","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bc728b6d14.jpeg"},{"id":122062,"title":"Otro m\u00e1s de la casa: el 'h\u00e9roe' de la 'Und\u00e9cima' del Real Madrid, en la agenda del PSG","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/psg-fichajes-lucas-vazquez-estaria-agenda-cuadro-parisino-real-madrid-fichajes-122062","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bcb60f03a0.jpeg"},{"id":121975,"title":"\u00a1Puras figuritas! Los jugadores que arrancar\u00edan en el Argentina vs Brasil por semifinales de la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-vivo-alineaciones-directo-clasico-sudamericano-semifinales-copa-america-2019-tv-publica-tyc-sports-america-tdn-univision-caracol-chilevision-teledoce-minuto-minuto-121975","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1aae46cfb51.jpeg"},{"id":121955,"title":"Gu\u00edas TV de horarios y canales del Argentina vs. Brasil para ver EN VIVO duelo por semifinales de Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-vivo-directo-online-via-tv-publica-tyc-sports-directv-america-ver-fecha-hora-canal-semifinales-copa-america-2019-121955","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1abeb996282.jpeg"},{"id":122067,"title":"\u00a1PS5 ya est\u00e1 cerca! Sony revela cu\u00e1l es el p\u00fablico objetivo de la PlayStation 5","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-sony-revela-publico-objetivo-playstation-5-xbox-scarlett-consolas-122067","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bca683201a.jpeg"},{"id":122065,"title":"WWE SmackDown Live: sigue el show azul con The New Day desde San Antonio","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-smackdown-live-vivo-directo-via-fox-sports-3-sigue-show-azul-kofi-kingston-san-antonio-122065","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bc92e7dc64.jpeg"},{"id":121939,"title":"\u00bfA qu\u00e9 hora juegan Brasil vs Argentina EN VIVO hoy por semifinales de Copa Am\u00e9rica 2019 en el Mineirao?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/brasil-vs-argentina-vivo-directo-online-gratis-hora-juega-verlo-directv-tv-publica-caracol-gol-sky-sports-tyc-sports-telemundo-semifinales-copa-america-2019-121939","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1ac7ae423be.jpeg"},{"id":121901,"title":"\u00a1Desde Belo Horizonte! Argentina vs Brasil juegan por el pase a la final de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-vivo-directo-online-tv-publica-tyc-directv-caracol-semifinales-copa-america-2019-nndc-121901","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1abdd0b1527.jpeg"},{"id":122064,"title":"Dragon Ball Super: \u00bfqu\u00e9 tan poderoso ser\u00eda Cell con el Super Saiyan Azul? \u00bfSer\u00eda el villano m\u00e1s fuerte?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-poderoso-seria-cell-super-saiyan-azul-seria-villano-fuerte-dbs-dragon-ball-mexico-122064","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bc5947db3f.jpeg"},{"id":122057,"title":"Per\u00fa vs. Chile se juegan el pase a la gran final de la Copa Am\u00e9rica, este mi\u00e9rcoles, en Porto Alegre","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-ver-gratis-directv-sports-america-tv-go-directo-online-semifinales-copa-america-brasil-2019-tvn-globo-clasico-pacifico-goles-live-noticia-video-122057","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bc20f8b648.jpeg"},{"id":122011,"title":"Per\u00fa vs. Chile: \u00bfC\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde seguir EN DIRECTO el choque por la Copa Am\u00e9rica 2019?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-copa-america-2019-arena-do-gremio-semifinales-directo-paolo-guerrero-america-tv-directv-sports-ver-futbol-gratis-online-fecha-horarios-canales-tv-nnda-nnrt-122011","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b78e64027d.jpeg"},{"id":122056,"title":"Te lo agradezco, pero no: Barcelona rechaza oferta del Bayern Munich de 70 'kilos' por Ousmane Demb\u00e9l\u00e9","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-rechazan-oferta-70-kilos-ousmane-dembele-bayern-munich-espana-liga-santander-122056","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bbf7d84b34.jpeg"},{"id":122061,"title":"Spider-Man: Far From Home | La escena post-cr\u00e9ditos que conecta con Venom [SPOILER]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-escena-post-creditos-conecta-venom-spoiler-spiderman-122061","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bc35ca03ae.jpeg"},{"id":122040,"title":"Ricardo Gareca: \"Le podemos ganar a cualquiera, los jugadores lo tienen claro\"","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-sigue-vivo-transmision-conferencia-prensa-ricardo-gareca-122040","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1ba95d15a81.jpeg"},{"id":122060,"title":"Dota 2 | The International 2019 hace historia en los eSports tras recaudar m\u00e1s de 25,5 millones en premios","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-the-international-2019-historia-esports-recaudar-25-5-millones-premios-122060","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bbc9d52e2b.jpeg"},{"id":122058,"title":"\u00a1No va m\u00e1s! PES 2019 no llega a PS Plus, Detroid: Become Human reemplaza al simulador","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2019-ps-plus-anuncia-detroid-become-human-reemplaza-juego-konami-playstation-ps4-122058","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bc0293ff11.jpeg"},{"id":122053,"title":"Reinaldo Rueda, el t\u00e9cnico de Chile que pudo llegar a la Selecci\u00f3n Peruana, pero...","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-chile-reinaldo-rueda-tecnico-chile-pudo-llegar-seleccion-peruana-copa-america-2019-122053","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/10\/19\/59e8eb66af73b.jpeg"},{"id":121980,"title":"\u00a1No parar\u00e1s de re\u00edr! Los mejores memes de la previa del Argentina vs Brasil por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-vivo-memes-partido-semifinales-copa-america-2019-fotos-121980","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0af093cc2cc.jpeg"},{"id":122054,"title":"Avengers: Endgame | Zoe Saldana revela que no tiene idea sobre el futuro de Gamora","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-zoe-saldana-revela-idea-futuro-gamora-vengadores-avengers-4-122054","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/01\/20\/5c44f81c75a26.jpeg"},{"id":122052,"title":"Se les escap\u00f3 al Real y Atl\u00e9tico de Madrid: Pablo Sarabia es anunciado oficialmente como nuevo jugador del PSG","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/fichajes-2019-pablo-sarabia-anunciado-oficialmente-nuevo-jugador-psg-espana-real-madrid-atletico-122052","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bbddaa0c70.jpeg"},{"id":122051,"title":"FIFA 19: \u00bfQu\u00e9 son los 'FUTTIES' en Ultimate Team? Se acerca una de las \u00faltimas actualizaciones del juego","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-son-futties-ultimate-team-acerca-ultimas-actualizaciones-juego-fifa-20-ea-sports-122051","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bba9fd0937.jpeg"},{"id":121898,"title":"Yanet Sovero, la luchadora que compiti\u00f3 (y gan\u00f3) el mismo d\u00eda que perdi\u00f3 a su hermano","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/yanet-sovero-lima-2019-panamericanos-historia-biografia-lucha-libre-hermano-muerte-dpm-121898","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1a4d9cd49b2.jpeg"},{"id":121908,"title":"MIRA EN VIVO | AQU\u00cd, Brasil vs. Argentina por la Copa Am\u00e9rica 2019: seguir el partido EN DIRECTO","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/brasil-vs-argentina-vivo-online-hoy-copa-america-2019-directo-lionel-messi-estadio-mineirao-america-tv-directv-sports-tv-publica-sportv-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-nnda-nnrt-121908","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1badb0c19bc.jpeg"},{"id":122044,"title":"Per\u00fa vs. Chile: se ven las caras en el Arena Do Gremio, este mi\u00e9rcoles, por la Copa Am\u00e9rica Brasil 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-online-ver-america-tv-go-directo-via-directv-sports-semifinal-copa-america-2019-cdf-hd-tvn-122044","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bb4fe0bc0e.jpeg"},{"id":122046,"title":"Le abre la puerta: Barcelona declara a Umtiti como transferible en el mercado de fichajes","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-samuel-umtiti-declarado-transferible-le-buscan-nuevo-club-fichajes-122046","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bbc404a889.jpeg"},{"id":122021,"title":"Spider-Man: Far From Home | Qu\u00e9 cosas adelanta esta pel\u00edcula para la Fase 4 [AUDIO]","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/spider-man-far-from-home-cosas-depara-pelicula-fase-4-lejos-casa-spiderman-mcu-ucm-122021","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b8e530ab19.jpeg"}]