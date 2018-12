'Spider-Man: Far From Home' | Esta sería la apariencia de Jake Gyllenhaal como Mysterio

El tráiler de 'Spider-Man: Far From Home ' todavía no llega, pero las noticias sobre la cinta siguen apareciendo por oleadas. Es más que confirmado que el actor Jake Gyllenhaal interpretaría a villano Mysterio en la nueva película de Marvel y Sony.

No obstante, su apariencia todavía era una interrogante para los fans. Pues recientemente la revista Empire difundió una ilustración modelo de cómo llegaría verse la caracterización del conocido villano de Spider-Man.

El traje calza a la perfección pero claramente se ha omitido el conocido casco de vidrio que lleva Mysterio. Por lo pronto, no se ha confirmado si omitieron esta parte del personaje para que se pueda ver el rostro del actor o si realmente no llevará esta típica cubierta en 'Spider-Man: Far From Home '.

Todavía la película llegará el 5 de julio del 2019 a los cines, esta será la primera película de Marvel luego de ' Avengers: Endgame '. En otras palabras, se trataría del inicio de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de la empresa, la cual podría incluir a los Nuevos Vengadores.