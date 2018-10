'Spider-Man: Far From Home' concluyó de manera oficial sus grabaciones, según ha dado a conocer el actor Tom Holland, quien hace del héroe arácnido.



Holland comunicó el cese del rodaje con una imagen de él vestido como Spider-Man junto a Zendaya. Lo curioso de la imagen es que Spidey aparece con el nuevo traje negro que dio que hablar en redes sociales y foros de Internet.



'Spider-Man: Far From Home' es una cinta dirigida por Jon Watts y guionizada por Chris McKenna y Erik Soomers. El elenco está conformado por Holland (Spider-Man), Zendaya (MJ), Jake Gyllenhaal (Mysterio), Michael Keaton (Buitre), Marisa Tomei (May Parker), entre otros. El estreno está programado para 2019.