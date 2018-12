Spider-Man: Far From Home - Tráiler: ¿Qué pasa en el primer avance de la nueva película de Tom Holland? | Lejos de Casa

Marvel Studios regresó a uno de sus personajes más icónicos de sus cómics a la pantalla grande en Captain America: Civil War. Hasta ese momento, todos seguían recordando las actuaciones de Tobey Maguire con la trilogía de Sam Raimi y a Andrew Garfield en sus dos películas dirigidas por Marc Webb.

No obstante, no pasó mucho tiempo para que Tom Holland finalmente se hiciera con el papel y demostrara que estaba hecho para convertirse en el nuevo Spider-Man. Muchos se sorprendieron de su participación en la película y de lo bien que se había representado al buen vecino el Hombre Araña a través del actor inglés.

Ahora, ya consolidado como el nuevo Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), espera su segunda película llamada Spider-Man: Far From Home, que tendrá lugar luego de los acontecimientos de Avengers: Endgame, por lo que se ha generado mucha expectativa con respecto a su estreno.

Conoce aquí todo lo que se sabe del nuevo tráiler que se reveló en la Comic-Con Brasil 2018 a puertas cerradas, donde más de uno pudo disfrutar de un avance exclusivo de la película que tiene su estreno fijado para el 2019.



Resumen del tráiler de Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far From Home llegaría el próximo año 2019 (Foto: Montaje) Spider-Man: Far From Home llegaría el próximo año 2019 (Foto: Montaje) Spider-Man: Far From Home llegaría el próximo año 2019 (Foto: Montaje)

Según la recopilación de información que se obtuvo gracias a los fans que compartieron sus primeras impresiones del tráiler en la Comic-Con de Brasil, esta sería la historia del tráiler de Spider-Man: Far From Home.

Peter Parker se iría de viaje por Europa con sus amigos luego de los acontecimientos de las anteriores películas de los Vengadores. De repente, Nick Fury se le aparece pidiendo su ayuda, regalándole a Peter un nuevo traje para enfrentar una nueva amenaza: Los Elementales.

Estas criaturas hechas con los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y viento, estarían aterrando el continente y causando estragos en el ecosistema. Para vencerlos, deberá aliarse con Mysterio, un especialista que conoce muy bien a estos seres, pero necesitará la ayuda de Spider-Man para poder hacerles frente.

5 cosas que revela el avance de Spider-Man: Far From Home

1- Los Elementales serán los enemigos

Al parecer, Mysterio no será la principal amenaza de la película, sino los mencionados "Elementales". De momento, Marvel no ha confirmado quienes serán estos personajes ni algunos de sus poderes, aunque sería cuestión de tiempo de que la compañía revele quiénes son en realidad.

Algunos fans comentan que serán los que aparecieron en Spider-Man Family Featuring Spider-Clan, ya que en esa serie de cómics aparecen los siguientes personajes junto al traje negro de Spider-Man.

Jack O'Lantern representaría el Fuego - Earth 7122 (Foto: Marvel Cómics) Jack O'Lantern representaría el Fuego - Earth 7122 (Foto: Marvel Cómics) Jack O'Lantern representaría el Fuego - Earth 7122 (Foto: Marvel Cómics)

Wind - Earth 7122 (Foto: Marvel Cómics) Wind - Earth 7122 (Foto: Marvel Cómics) Wind - Earth 7122 (Foto: Marvel Cómics)

Water - Eart 7122 (Foto: Marvel Cómics) Water - Eart 7122 (Foto: Marvel Cómics) Water - Eart 7122 (Foto: Marvel Cómics)

Sandman - Earth 7122 (Foto: Marvel Cómics) Sandman - Earth 7122 (Foto: Marvel Cómics) Sandman - Earth 7122 (Foto: Marvel Cómics)

2- Mysterio colaborará con Spider-Man

Gracias a la sinopsis revelada, Mysterio no aparecerá inicialmente como un villano directo del arácnido, sino que luchará junto a él como un hermano de armas ante las extrañas criaturas de los elementos. No obstante, aún no se descarta que este se convierta en un enemigo de Spider-Man al final de la película.

Jake Gyllenhaal será Mysterio en la nueva película de Spider-Man (Foto: EFE/Marvel) Jake Gyllenhaal será Mysterio en la nueva película de Spider-Man (Foto: EFE/Marvel) Jake Gyllenhaal será Mysterio en la nueva película de Spider-Man (Foto: EFE/Marvel)

3- Peter Parker revivió

Como sabemos, al final de Avengers: Infinity War Peter Parker fue uno de los eliminados por el chasquido de Thanos, por lo que era raro que Marvel Studios esté creando una película del Hombre Araña luego de su muerte en la pantalla grande.

Sin embargo, en Avengers: Endgame podría haber una esperanza para él, ya que ahora que sabemos que la película sucederá luego de Avengers 4, es obvio que revivirá de alguna manera para su siguiente aventura. De todas maneras, aún Marvel Studios tiene que confirmar esta información por sus medios oficiales antes de dar cualquier veredicto.

4- Tía Mai tiene algo con Happy Hogan

Happy Hogan tendría un romance con la Tía May (Foto: Marvel) Happy Hogan tendría un romance con la Tía May (Foto: Marvel) Happy Hogan tendría un romance con la Tía May (Foto: Marvel)

Así como lo se lee. Según Collider , una parte del tráiler muestra una escena en donde la Tía May recibe un cumplido de parte de Happy Hogan enfrente de Peter Parker, el cual solo hace una expresión de incomodidad con su rostro.

Muchos fans han comentado que ambos tendrían un romance o por lo menos que Hogan esté intentando algo con la tía de Peter. Esta información lo sabremos oficialmente cuando veamos la película completa para no dejar erróneas interpretaciones.

5- Nick Fury está vivo

Nick Fury también aparecería en Captain Marvel, pero en el pasado (Fotos: Marvel Latinoamérica en YouTube) Nick Fury también aparecería en Captain Marvel, pero en el pasado (Fotos: Marvel Latinoamérica en YouTube) Nick Fury también aparecería en Captain Marvel, pero en el pasado (Fotos: Marvel Latinoamérica en YouTube)

Al igual que Spider-Man, Nick Fury fue uno de los que desaparecieron ante el chasquido de Thanos y de las Gemas del Infinito con el Guantelente, por lo que su participación en futuras películas estaba en duda, hasta hace poco.

El hecho que la película de Spider-Man haya comenzado con una aparición de este personaje, es señal clara de que volvió de alguna manera en Avengers: Endgame. Aún no se sabe cómo regresarán luego de que Thanos desapareciera la mitad del universo, pero todo indica que no quedarán en el otro mundo por mucho tiempo.