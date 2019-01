Spider-Man: Far From Home: ver el primer tráiler oficial de la película de Marvel y Sony por YouTube

Spider-Man: From Home por fin estrenó su primer tráiler oficial en YouTube. Las imágenes llegan gracias a una nueva colaboración entre Marvel Studios y Sony Pictures , quienes desean explorar el universo del héroe arácnido. En la parte superior de la nota encontrarás el avance oficial.

Recientemente se habló mucho acerca de las filtraciones, sobre todo de la fecha de estreno. El especialista Daniel RPK fue quien comentó acerca del día que llegarían las primeras imágenes de la película del Hombre Araña, como también la descripción del mismo tráiler.

Pues, esta nueva cinta de Marvel , Spider-Man Far From Home , llegaría exactamente después de Avengers: Endgame. Así que ya nos hacemos una idea de quienes sobrevivirían al ataque de Thanos. Curiosamente Spider-Man , Nick Fury y la agente Maria Hill murieron al final de 'Infinity War '.



En el primer tráiler oficial se ve como el actor Tom Holland (Peter Parker) se va de vacaciones pero es interceptado por Nick Fury. Al parecer unos villanos planean atacar Europa. Por lo pronto no se han revelado los enemigos de la cinta Spider-Man: Far From Home , pero se logra ver al Hombre Arena, Mysterio y algunos rayos que dejarían a entender que Electro también participaría.



Por lo pronto, habrá que esperar mayores detalles acerca de esta película. Recordemos que Marvel será sumamente cuidadoso para evitar spoilers de su gran apuesta del 2019: Avengers: Endgame.