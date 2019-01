Spider-Man: Far From Home | Zendaya podría irse a esta otra producción cinematográfica

Zendaya, quien hace de Michelle en Spider-Man: Far From Home , podría unirse al elenco de Dune tras el estreno de la cinta de Sony y Marvel.



Zendaya es el amor platónico de Peter Parker en Spider-Man: Far From Home. Si las negociaciones llegan a buen puerto, la artista interpretará a Chani, el interés amoroso de Paul Atreides, que es encarnado por Timothée Chalamet en Dune.



El salto de Zendaya sería una constante para la producción de Dune, debido a que varios otros actores saltaron de las filas de Marvel a esta obra cinematográfica. Dave Bautista, por ejemplo, encarnará a Glossu Rabban mientras que Stellan Skarsgård hará del temible Barón Vladimir Harkonnen.



El representante de Zendaya no se pronunciado al respecto, debido a que la actriz está metida de lleno con Spider-Man: Far From Home, cinta que se estrena el 4 de julio.