Spider-Man: Far Fron Home nos engañó en el tráiler de su cinta para ocultar spoilers de Avengers: Endgame

No es ningún secreto que los trajes de superhéroes a menudo son totalmente CG o al menos son retocados con efectos visuales. Sin embargo, lo que muchos no saben es que con el primer tráiler de Spider Man: Far From Home , Marvel nos engañó, y lo hizo por evitar revelar parte de la trama de Avengers : Endgame.



Este fue el traje usado en el primer tráiler de Far From Home Este fue el traje usado en el primer tráiler de Far From Home

Lanzado en el mes de enero, poco después de que Marvel lanzara el primer teaser de Avengers: Endgame, el tráiler de Far From Home bordeaba los eventos de Infinity War. El clip en cuestión nos mostraba a Peter en New York preparándose para su viaje por Europa. Sin embargo, la escena inicial tuvo una gran diferencia con respecto a lo que terminó siendo en la película, ya que Peter usaba su traje de Spider-Man: Homecoming, en lugar del traje Iron Spider. Este el tráiler en cuestión:

¿Por qué adoptaron esta decisión? Según ha explicado en una entrevista a Befores and Afters , Julian Foddy, supervisor de efectos visuales de Far From Home, desde que salió el primer tráiler de la película antes de que Endgame llegara a los cines, Marvel no quiso revelar que el traje de nanotecnología sobrevivió a los eventos de Infinity War y su secuela:



"No querían revelar que Spider-Man sobrevivió a Infinity War y su posesión del traje Iron Spider en la Tierra lo habría revelado por completo".



Luego, en los posteriores avances y anuncios de TV lanzados después del estreno de Endgame, a Peter si lo veíamos usando el traje correcto. En este punto, los fans ya sabían como sobrevivió y regresó a la Tierra.