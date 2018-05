"Spider-Man: Homecoming 2" tendría a dos villanos en escena

Spider-Man ahora sí que tendrá problemas. La próxima cinta de Marvel , "Spider-Man: Homecoming 2" , por estrenarse en 2019, tendría a más de un villano en escena.



Sabemos que Michael Keaton haría nuevamente de The Vulture en la secuela de ‘Spider-Man: Homecoming’ . Recordemos que Vulture acabó en la cárcel, luego de que Peter Parker ( Tom Holland ) le salvara la vida. Su actuación ha dejado conforme a los fans de Marvel y, según Movieweb , retomaría el papel.



Si esto es así, Spiderman tendría que volver a enfrentarse a The Vulture y al nuevo villano de esta entrega: Mysterio . La aparición de ambos personajes daría una pista de la inclusión de "The Sinister Six" -la banda de supervillanos que quiere acabar con Parker- al universo de Spider-Man .



Recordemos que Sony Pictures , antes de aliarse con Marvel Studios , ya tenía ideada la realización de "The Sinister Six" .



¿Se imaginan esta posibilidad? Habrá que esperar al estreno de la nueva cinta de Marvel para sacarnos todas las dudas... o las filtraciones que siempre suceden en el rodaje.