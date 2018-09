'Spider-Man: Homecoming' y 'Captain America: The First Avenger' están conectados por esta escena

En el Universo Cinematográfico de Marvel , todo parece estar conectado para el deleite de los fans más observadores. Un nuevo detalle fue descubierto en un hilo de Reddit, y se trata de la conexión entre Spider-Man: Homecoming y Captain America: The First Avenger.



La pelea final entre Spider-Man y Vulture en la cinta de 2017 tiene lugar en Coney Island, al lado de la montaña rusa Cyclone. Este lugar no es nada nuevo en las películas de Marvel, debido a que Capitán América y Bucky disfrutaron de la misma montaña rusa antes de la Segunda Guerra Mundial.



¿Se esperaban algo así? De hecho, la montaña rusa Cyclone sí existe en Estados Unidos. Fue construido en 1927 como parte de Astroland. Ya en la década de 1990 fue declarado como un hito del estado de Nueva York. Actualmente lo puedes encontrar como parte del parque de diversiones de Coney Island.