"Spider–Man: Into the Spider–Verse" ya tiene nuevo tráiler y mezcla tres universos de Marvel

"Spider–Man: Into the Spider–Verse" viene cautivando a muchos fans de Marvel . La próxima cinta animada de Spidey ya cuenta con un nuevo tráiler en el que aparecen tres héroes arácnidos diferentes.



La historia de "Spider–Man: Into the Spider–Verse" está centrada en Miles Morales hasta que su aventura se mezcla con tres universos distintos del superhéroe de Marvel .



Sera así como verás a Miles Morales , Peter Parker y Gwen Stacy juntos para salvar a la ciudad de Nueva York de una nueva amenaza.



Ya deseas verla, ¿verdad? "Spider–Man: Into the Spider–Verse" se estrena el 18 de diciembre.