'Spider-Man: Into the Spider-Verse' presenta el videoclip de su banda sonora 'Sunflower' [VIDEO]

Spider-Man: Into the Spider-Verse es una película que los amantes del cómic esperan con ansias, debido a que mezclará distintas líneas temporales y universos del carismático personaje de Marvel.



La información más reciente refiere al video musical de la canción “Sunflower” de Post Malone y Swae Lee, la banda sonora de la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse.



Los productores Phil Lord y Christopher Miller ya están afinando los últimos detalles de Spider-Man: Into the Spider-Verse, teniendo en cuenta que hubo un adelanto de esta cinta en los post-créditos de Venom.



La película se estrenará el 14 de diciembre de 2018.