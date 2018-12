Spider-Man into the Spider-Verse | Tom Holland dio su comentario sobre la película animada del Hombre Araña

Spider-Man into the Spider-Verse ha sorprendido a miles de seguidores. El Hombre Araña se animó a mostrar un universo lleno de versiones alternas, donde vemos a Peter Parker junto a Mike Morales y al resto de Spider-Man del Universo Marvel.



Quien merece dar una opinión sobre Spider-Man into the Spider-Verse es el actor Tom Holland, quien ha visto la película y tiene una opinión al respecto.



" Honestamente, una de las mejores películas que he visto. Haganse un favor y vayan a ver esta película", publicó el actor en su cuenta oficial de Instagram.



Como sabrán, Holland es el nuevo Spider-Man para el UCM. Lo vimos por primera vez en un cameo en Capitán América: Civil War y luego en su cinta en solitario Homecoming de 2017.