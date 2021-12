“Spider-Man: No Way Home”: ¿cuántas escenas postcréditos tiene la película de Marvel? [SPOILER]

¿Ya estás listo para ver Spider-Man: No Way Home? La película dura más de dos horas, así que debes administrar bien tu consumo de gaseosa para evitar perderte las escenas postcréditos. Lo sabemos, aguantar tanto tiempo duele y más aún si es que al final no hay esa imagen extra que los fans de Marvel siempre esperan.

Entonces, ¿hay o no escenas postcréditos en Spider-Man: No Way Home? La respuesta corta es sí. La película protagonizada por Tom Holland tiene dos escenas postcréditos: una tras las animaciones de cierre y otra al final.

Aunque siempre vale la pena ver los créditos para tener una idea de quién participó en la realización de una película, los fanáticos de Marvel especialmente querrán quedarse hasta el final de la última película de Spidey.

ALERTA DE SPOILER

Si llegaste a este punto del artículo es porque quieres saber de qué tratan. Como ya se ha filtrado en Twitter, la primera escena postcréditos corresponde a Venom de Matt Hardy en un bar preguntando por Spider-Man. Tampoco es que haga mucho allí, porque acaba siendo devuelto a su realidad, pero una pizca del simbionte se queda en la Tierra.

La segunda escena postcrédito es un avance de lo que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No daremos muchos detalles al respecto, a pesar de las filtraciones, para que así tú mismo te sorprendas sobre lo que sucederá en la próxima entrega.

