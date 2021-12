Spider-Man: No Way Home sorprendió a los fans de Marvel al reunir a los villanos de las sagas anteriores. Sin embargo, hay un problema en el guión sobre la motivación principal de Peter Parker (Tom Holland) y su falta de lógica para el destino de Sandman (Thomas Haden Church).

ALERTA DE SPOILER

Casi por la mitad de Spider-Man: No Way Home, los villanos de las realidades alternativas (Electro, Duende Verde, Sandman, Doctor Octopus y Lagarto) descubren que todos murieron a manos de otros Hombre Araña. Peter Parker no concibe la idea de regresarlos a sus realidades para que acaben siendo asesinados, por lo que decide curarlos para que así tengan otra oportunidad.

El problema con esta explicación es que no aplica para la historia de Sandman, porque él no muere en su realidad alternativa; es más, acaba haciendo las pases con Peter Parker (Tobey Maguire) en Spider-Man 3 de Sam Raimi. No hubo razón para que Sandman sea “curado” por Peter Parker y menos perder su habilidad cuando no resultó una amenaza y menos acabar muerto.

Spider-Man perdona a Sandman

La intención de Peter Parker sí tiene toda lógica con Electro, Duende Verde, Lagarto y Doctor Octopus, debido a que sus mentes estaban alteradas por sus superpoderes. En cambio, Sandman nunca tuvo este problema e incluso usó su habilidad para salvar al Spider-Man de Holland en su lucha contra Electro.

Sandman no necesitaba ser ayudado y bien pudo regresar a su realidad desde un principio de la película. Eso no debió ser un problema, ya que Ned Leeds bien pudo crear un portal a otra dimensión siendo tan solo un principiante.

Con toda esta información, Sandman vendría a ser el villano menos justificado en Spider-Man: No Way Home, algo que parece no incomodar a la crítica pero sí a quienes se fijeron en cómo se construyó el Spider-Verse.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.