Como venimos diciendo, Twitter ha hecho de las suyas para arruinar la sorpresa de los seguidores de Spider-Man: No Way Home. Algunos espectadores se tomaron el trabajo de grabar escenas en la sala del cine para mostrar los detalles más sorprendentes de la nueva película de Tom Holland. Eso nos lleva a un momento clave que de seguro has visto en el tráiler y que ahora se explica con sumo detalle.

ALERTA DE SPOILER

El tuitero @lilrapstar1 compartió una escena que explica el golpe fantasma de Lizar en el tráiler de Sony Pictures y, de pasada, arruina toda la sorpresa que Marvel ha mantenido en secreto todo este tiempo. Hablamos de la aparición de los tres Spider-Man: Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El video en cuestión no muestra cómo es que los personajes llegan a la realidad del Peter Parker de Holland, pero sí sorprende a la comunidad con una escena de acción muy esperada por la comunidad desde que se supo las primeras teorías de la película.

La escena muestra a los tres Spider-Man saltando en coordinación sobre la Estatua de Libertad en Nueva York. En cierto momento, los héroes de topan con Sandman, Electro y Lizard, y es allí donde empieza la batalla principal de la película, la misma que apareció por segundos en el tráiler de Sony Pictures.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Las principales críticas

Después del estreno, Spider-Man: No Way Home ha recibido críticas en su mayoría positivas. Veamos cuáles son las que ha registrado el portal Rotten Tomatoes para esta oportunidad.

“Un jugueteo rápido, suelto y divertido a través de los grandes éxitos de Spidey”, señala Katie Walsh de Tribune.

“La última y laboriosa película en la repetición ganadora de Tom Holland se trata de personajes a través de la magia del multiverso de iteraciones anteriores de la franquicia para ofrecer éxitos fugaces de dopamina”, escribió Radheyan Simonpillai de NOW Toronto.

“Si bien la acción finalmente se vuelve tan turbia como en cualquier epopeya de los Vengadores, el aire presumido y despersonalizado que a menudo estropea esas glorificadas fiestas cinematográficas de fraternidad está notablemente ausente”, señaló Justin Chang de Los Angeles Times.

