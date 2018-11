¡Spider-Man para rato! Sony producirá dos película animadas del personaje

El Hombre Araña vuelve a la carga. El estreno de Spider-Man into the Spider-Verse viene con sorpresa, pues Sony está planeado dos entregas más del superhéroe creado por Stan Lee.



Según el portal The Hollywood Reporter, la secuela animada de Spider-Man into the Spider-Verse estará a cargo de Joaquim Dos Santos, conocido por su trabajo en Avatar: El último maestro del aire". Por su parte, Lauren Montgomery hará lo propio con uno de los personajes femeninos de la franquicia: Spider-Gwen o Spider-Woman.



La productora encargada de ambos proyectos de Spider-Man será Amy Pascal, y trabajará de la mano con los cineastas Phil Lord y Chris Miller.



Spider-Man into the Spider-Verse se estrenará el 14 de diciembre.