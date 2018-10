Spider-Man: Tom Holland vistió su nuevo traje de 'Far From Home' en televisión

A través de las filtraciones de ' Spider-Man: Far From Home ' se vio el nuevo traje negro que llevará Tom Holland. Luego de finalizado el rodaje, el actor decidió que era hora de oficializar su indumentaria en televisión con una visita sorpresa al programa de Jimmy Kimmel.

Marvel y Sony han aprovechado estas filtraciones para el marketing de la película, todo esto a menos de un año del estreno (julio de 2019). Aunque fue el mismo Tom Holland quien compartió el nombre de la película, todavía no se conoce la fecha oficial de estreno.

Guillermo Rodríguez, cómico coopresentador del programa, fue quien aparentemente le robó la máscara al actor. Fue el mismo Tom Holland quien apareció con un cono en la cabeza para recuperar lo que era suyo.

' Spider-Man: Far From Home ' todavía no se sabe si será una secuela o una precuela. Kimmel le realizó insistentemente la pregunta pero el protagonista de la cinta evadió el interrogatorio. Por el momento, solo se sabe que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, comentó que esta película cambiará todo el Universo Cinematográfico.