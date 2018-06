Spider-Man : Homecoming ha sido muy popular entre los fans de Marvel , pero resulta que Venom ha generado más expectativas. El tráiler del villano de Peter Parker fue más visto que el del superhéroe en YouTube .



Solo basta revisar las cifras. El tráiler de Venom tiene 64 millones de reproducciones solo en el canal de Sony Pictures .



El primer avance de Spiderman: Homecoming , por su parte, tiene 28 millones de vistas en el canal de Jimmy Kimmel en YouTube y 26 millones en Movieclips Trailer .



En ambos casos, hay que tener en cuenta que las cifras no son exactas, porque existen copias de los tráilers en demás canales de YouTube . Aún así, Venom es el justo ganador.



La victoria de Venom no se limita al Universo Marvel . Star Wars : The Last Jedi (50 millones de vistas), Jurassic World: Fallen Kingdom (55 millones) y Iron Man 3 (62 millones) no pudieron hacerle frente al clásico villano de Spidey.

