Star Wars Day: 'May the 4th be with you', su significado y por qué se celebra

El viernes 4 de mayo se celebra el 'Star Wars Day', o el Día de Star Wars , un día viral en las redes sociales que se viste de gala para celebrar esta famosa franquicia de la Guerra de las Galaxias. Pero, ¿por qué se celebra? ¿Qué significa 'May the 4th be with you'? En este artículo te lo contamos todo.

Al contrario de lo que muchos creen, este día no coincide con ninguna fecha de estreno de las películas ni de los cómics , y tampoco es el cumpleaños o el aniversario de ninguna de sus sagas. Lo cierto es que todo comenzó en 1979, con Margaret Tatcher.

La ex primera ministra del Reino Unido fue felicitada en el London Evening News por este logro un 4 de mayo. En el titular, se leyó "May the 4th be With You, Maggie. Congratulations". Esta frase era un juego de palabras con el Día 4 de mayo (May the fourth) y la "fuerza" (Force), principal lema de Star Wars.

Luego de esto, durante muchos años los fans de Star Wars usaron este mensaje para celebrar ese día, hasta que en los años 2000 un Tweet anónimo viralizó el 'May the 4th be With You', convirtiéndose en una de las fechas claves para los seguidores de Star Wars y quedando grabado como el saludo oficial de este día.

Lo que comenzó como una broma al final la misma Lucasfilm ha conmemorado este día como el de Star Wars, por lo que en su página oficial pueden encontrar descuentos para videojuegos en línea, maneras de celebrar este día, información interesante y mucho más.