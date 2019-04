Star Wars IX: 'The Rise of Skywalker' estrena su primer tráiler oficial a través de YouTube [VIDEO]

Las últimas

[{"id":111071,"title":"Star Wars IX: 'The Rise of Skywalker' estrena su primer tr\u00e1iler oficial a trav\u00e9s de YouTube | Ver avance","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/star-wars-ix-the-rise-of-skywalker-estrena-primer-trailer-oficial-traves-youtube-ver-avance-episodio-9-guerra-galaxias-111071","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0c80108609.jpeg"},{"id":111067,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfEl rey Vegeta sobrevive al ataque de Freezer? El anime cuenta con revelador pasaje","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-sobrevivio-rey-vegeta-ataque-freezer-anime-cuenta-revelador-pasaje-dbs-anime-mexico-111067","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0bd33521b3.jpeg"},{"id":111040,"title":"Juventus vs. SPAL: juegan sin Cristiano Ronaldo por la jornada 32 de Serie A de Italia 2019 en Ferrara","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-spal-vivo-directo-ver-cristiano-ronaldo-transmision-via-espn-bein-sports-sky-tv-online-jornada-32-serie-italia-2019-ferrara-nndc-111040","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0c4fab3311.jpeg"},{"id":111066,"title":"Luego que Jovic diga que no: las estrellas que suenan como nuevos delanteros del Barcelona [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-jovic-rechazo-cuatro-nombres-son-posibilidades-verano-fichajes-liga-santander-espana-fotos-111066","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/01\/5ca2267e63553.jpeg"},{"id":111068,"title":"\u00bfNicol\u00e1s C\u00f3rdova ser\u00e1 despedido si cae goleado ante Alianza Lima?","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-nicolas-cordova-sera-despedido-cae-goleado-alianza-lima-111068","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0c0c63c1b9.jpeg"},{"id":111069,"title":"T\u00e9cnico de Binacional asegura tener la capacidad para dirigir a una Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tecnico-binacional-asegura-capacidad-dirigir-seleccion-peruana-111069","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/25\/5c226289e6561.jpeg"},{"id":111065,"title":"No hay marcha atr\u00e1s: desestiman la apelaci\u00f3n del Atl\u00e9tico Madrid por la sanci\u00f3n contra Diego Costa","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/diego-costa-sancionado-atletico-madrid-comite-apelacion-desestimo-recurso-sancion-8-partidos-oficial-liga-santander-111065","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0bff2416a8.jpeg"},{"id":110786,"title":"Dragon Ball Super | Gogeta aparece en trabajo de Toyotaro, el encargado del manga","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-gogeta-broly-llegan-manga-toyotaro-da-pistas-nuevo-producto-dbs-mexico-110786","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae47180619a.jpeg"},{"id":111062,"title":"\u00a1Pensando en la Champions! Cristiano Ronaldo qued\u00f3 fuera del Juventus-SPAL que definir\u00e1 el t\u00edtulo de Italia","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-juventus-vs-spal-cr7-jugara-seguridad-pensando-vuelta-cuartos-champions-league-111062","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0b8e64ac72.jpeg"},{"id":111049,"title":"Barcelona vs. Huesca: enfrentamiento por la jornada 32 de LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-huesca-vivo-fecha-32-laliga-santander-minuto-minuto-via-espn-2-huesca-vs-barcelona-estadio-alcoraz-ver-futbol-vivo-gratis-online-fecha-hora-canales-tv-espana-nnda-nnrt-111049","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0a23ab7c78.jpeg"},{"id":110966,"title":"\u00a1Pok\u00e9mon GO avanza sin frenos! El juego de m\u00f3viles alcanza las 1000 millones de descargas","categoria":"Videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-llega-1000-millones-descargas-mundo-niantic-mexico-110966","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/11\/14\/5a0b705fc0635.jpeg"},{"id":111064,"title":"Sport Huancayo reclama los puntos del choque suspendido ante Universitario de Deportes","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-sport-huancayo-reclama-puntos-choque-suspendido-cremas-111064","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8ec5573f4f9.jpeg"},{"id":111063,"title":"Justin Bieber y el recuerdo de Selena Gomez que no lo deja ser feliz con Hailey Baldwin","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/justin-bieber-recuerdo-selena-gomez-deja-feliz-hailey-baldwin-111063","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0b61763b1a.jpeg"},{"id":110911,"title":"Fortnite | Temporada 8: todos los desaf\u00edos de la semana 7 y c\u00f3mo resolverlos [GU\u00cdA]","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-desafios-semana-7-temporada-8-battle-royale-resolverlos-guia-110911","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5caf6a34ea22a.jpeg"},{"id":111061,"title":"Alianza a poco de ser l\u00edder en el ranking de los m\u00e1s goleados en la historia de la Libertadores [FOTOS]","categoria":"Copa Libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-lidera-ranking-equipos-goleados-historia-copa-libertadores-fotos-111061","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0b50fca599.jpeg"},{"id":111046,"title":"\u00a1No se lo esperaban! Estrella del Manchester United que llegar\u00eda al Barcelona y sorprende al plantel","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-mata-contratacion-sorprenderia-plantel-azulgrana-verano-liga-santander-2019-espana-111046","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb09e5d824f8.jpeg"},{"id":110923,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Marvel estren\u00f3 otro tr\u00e1iler y pocos se dieron cuenta de ello [VIDEO]","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-trailer-recien-salido-nadie-habla-video-mexico-110923","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5caf7a55ce503.jpeg"},{"id":110755,"title":"Dragon Ball Super: Broly | Los 70 minutos de escenas eliminadas de la pel\u00edcula fueron revelados","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-broly-director-revela-tratarian-70-minutos-escenas-eliminadas-dbs-mexico-110755","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae20d9c7227.jpeg"},{"id":110955,"title":"Dragon Ball Super | Broly y Gogeta enfrentados en la nueva portada del Blu-ray de la pel\u00edcula","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-revelan-increible-portada-blu-ray-pelicula-broly-mexico-dbs-110955","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafa6c7306c1.jpeg"},{"id":111058,"title":"\u00a1Conectados desde Alcoraz! Fecha, hora y canales del Barcelona vs. Huesca por Liga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-huesca-vivo-estadio-alcoraz-fecha-hora-canal-directo-online-transmision-narracion-espn-bein-sports-sky-sports-stream-liga-santander-espana-111058","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0b36ed6983.jpeg"},{"id":110946,"title":"CS: GO | El nuevo mapa 'Cache' est\u00e1 casi terminado, comenta un dise\u00f1ador del videojueg","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/counter-strike-global-offensive-cs-go-disenador-mapas-confirma-nuevo-cache-terminado-110946","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5caf9c850f183.jpeg"},{"id":110974,"title":"Capitana Marvel: la actriz Brie Larson comenta el \u00e9xito de la cinta de la hero\u00edna en el UCM","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/capitana-marvel-brie-larson-hablo-acerca-exito-taquilla-cinta-solitario-captain-marvel-110974","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/04\/5c7d87cee10d8.jpeg"},{"id":110908,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Nuevo tr\u00e1iler oficial revela nueve Vengadores que usar\u00e1n el traje blanco","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-quienes-son-nueve-vengadores-usaran-traje-cuantico-ironman-capitan-america-black-widow-110908","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5caf64784ab93.jpeg"},{"id":111060,"title":"BTS grab\u00f3 junto a Emma Stone el clip promocional de su presentaci\u00f3n en \"Saturday Night Live\" | VIDEO","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/bts-graba-video-promocional-presentacion-emma-stone-saturday-night-live-video-fotos-nndc-111060","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0b119c5794.png"},{"id":111057,"title":"\u00a1La vida te da revanchas! Crack de la Juventus volver\u00e1 a jugar al f\u00fatbol tras cuatro meses de para","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-spal-juan-cuadrado-volvera-jugar-futbol-cuatro-meses-despues-operacion-rodilla-colombia-italia-111057","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0afc7516b8.jpeg"}]