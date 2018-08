Llegó la competencia a Wonder Woman. Supergirl ya está en camino a la pantalla grande. DC continuará con la alianza con Warner Bros. para introducir a la heroína a la saga de películas de la Liga de la Justicia.

La otra superviviente del planeta Kripton, Kal Zor-El, es prima de Superman y se incluirá en el saco de producciones en los que ya trabaja DC , como ' Joker' que contará con el actor Joaquin Fenix.

' Birds of Prey', 'The Batman' y 'The Flash' también son otras producciones que tiene pendiente la empresa. Pero para llevar a cabo la película de Supergirl buscarán a una mujer para que sea la directora.

DC Comics quiere darle una contundente respuesta al reclamo de la comunidad acerca de la diversidad de género en Hollywood. La película tendría el estreno estimado para el 2020, Warner Bros. deberá cerrar los contratos lo más pronto posible para cumplir con el año indicado.