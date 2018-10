Avengers: Infinity War dejó a todos los fans de Marvel con un "mal sabor de boca": la mitad de los superhéroes de la franquicia desparecieron ante el poder de las Gemas del Infinito y Thanos, quien chasqueó los dedos en la escena final de la película provocando el terrible hecho.

Ahora, se han creado a través de foros como reddit o páginas de Internet teorías que intentan explicar no solo las "muertes" causadas por este aparato cósmico, sino también darle un camino claro para las futuras producciones de Marvel Studios.

Atención, que si alguna de estas teorías son correctas, habrán posibles SPOILERS más adelante en el artículo. Ya están advertidos para que no se revelen información que no quisieran leer antes de tiempo.

Esta es la lista completa con todos los héroes de Marvel que mueren en la película Avengers Infinity War. ¡Míralo con cuidado porque tiene Spoilers! (Foto: Marvel) ¡Míralo con cuidado porque tiene Spoilers! (Foto: Marvel) Marvel Studios

De momento, lo único que se tiene claro es que algunos personajes seguirán teniendo películas, como Spider-Man: Far From Home o Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Recordemos que sus protagonistas estuvieron en el grupo de los "fallecidos", por lo que el hecho que estas películas se estén produciendo dan algunas pistas de lo que pasaría en Avengers 4.

En este artículo recopilamos algunas de las mejores teorías escritas por los fans y los motivos por los cuáles creen en ellas. Algunas de ellas pueden ser compatibles entre sí o incluso complementarse. Para las mismas, se considerará que los héroes como Spider-Man, Doctor Strange y otros "desaparecieron" de la faz de la tierra en lugar de "morir", como muchos afirman.

Cabe resaltar que algunas teorías son más probables que otras, que han sido desmentidas o incluso descartadas por ser muy absurdas, como la que mencionaba que Loki estaba vivo y se hacía pasar por Bruce Banner. Lo que sí se pone en duda son las supuestas filtraciones o declaraciones de los directores. Recordemos que son las mismas personas que editaron el tráiler final para que Hulk aparezca en la batalla de Wakanda en su forma original y no como vimos finalmente con el traje de Iron-Man.

Sin más que decir, aquí las teorías más populares de Avengers 4:

Viajes en el Tiempo y el Reino Cuántico

Con la reciente filtración de un par de juguetes creados por Hasbro con el permiso de Marvel, se revelaron nuevos trajes que llevarían Rocket Raccoon y Thor. Esto dio más fuerza a una de las teorías más comentadas de Avengers 4: los viajes en el tiempo y su relación con el Reino Cuántico.

En las películas de Ant-Man, apareció un misterioso universo alternativo llamado el Reino Cuántico. Este es un lugar al que solo se puede acceder a través de un encogimiento extremo que va más allá del tamaño subatómico. Hank Pym lo definió como una dimensión donde el tiempo y el espacio se vuelven irrelevantes.

La última cinta de Ant-Man and the Wasp presentó a un Scott Lang atrapado en este Reino Cuántico luego de encogerse para recoger algunas partículas. Su equipo desapareció bajo el chasquido de Thanos y ahora él no puede regresar al mundo real.

Como se mencionó anteriormente, los trajes que se vieron en la filtración de las figuras de acción de Thor y Rocket se parecían mucho al que usó Hank Pym para investigar el Reino Cuántico.



Esto combinado con las fotos filtradas del set de grabación de Avengers 4, donde aparece el mismo escenario que la batalla de Nueva York del 2012 en la primera película de los Vengadores, hace de la teoría de un viaje por el tiempo la más probable hasta el momento.

La premonición de Doctor Strange

10. Doctor Strange - Estado: Muerto (Foto: Marvel Studios) 10. Doctor Strange - Estado: Muerto (Foto: Marvel Studios)

Mucho se ha comentado de lo último que dijo el Doctor Strange antes de desaparecer: "era la única forma…". Recordemos que el Hechicero Supremo, Maestro de las Artes Místicas tuvo un poco de tiempo para revisar más de 14 millones de futuros alternativos para intentar vencer a Thanos. Entre todos ellos, en solo uno los Vengadores salían ganadores del encuentro.

Es por ello que la entrega de la Gema del Tiempo a Thanos para salvar a Tony Stark: era parte esencial de su plan máximo para vencerlo. Algunos fans creen que Doctor Strange tendría un as bajo la manga al dejar que el Titán Loco consiga todas las Gemas del Infinito. ¿Qué estará planeando?

La Gema del Alma

Adam Warlock dentro de la Gema del Alma (Foto: Marvel Comics) Adam Warlock dentro de la Gema del Alma (Foto: Marvel Comics)

Otra de las teorías populares en los foros gira en torno a una Gema del Infinito. Si bien la Gema del Tiempo haría posible los viajes a través de las eras, los fans apuntan que la clave de Avengers 4 sería la Gema del Alma, ya que fue una de las más difíciles de conseguir (requería la muerte de un ser querido) y por ser la última en ser usada para desaparecer a la mitad del universo.

La primera gran teoría dice que en realidad los héroes desaparecidos no están muertos, sino que se encuentran atrapados dentro de la misma Gema del Alma. Esto se respalda con los cómics de Marvel, donde el llamado Soulworld existe dentro de esta poderosa piedra y solo pocas almas han podido escapar de ella, entre los que destacan Gamora y Adam Warlock, que espera pacientemente su debut en el MCU.

De aquí se desligan diferentes teorías donde los héroes son liberados de esta prisión para finalmente continuar con su legado dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Capitana Marvel derrota a Thanos

'Fan art' de Capitana Marvel (Foto: Twitter) 'Fan art' de Capitana Marvel (Foto: Twitter)

Anthony y Joe Russo han confirmado que Capitana Marvel es el personaje más poderoso dentro de este universo de Marvel, por lo que muchos han apuntado que ella sería la clave principal para derrotar a Thanos. Sin embargo, no se ha especificado si usará su fuerza bruta o si será otro método más complejo para vencerlo.



De momento, las opiniones se dividen. Un primer grupo piensa que la Capitana Marvel se unirá con los héroes restantes del chasquido de Thanos al final de Avengers: Infinity War y juntos lograrían quitarle el Guantelete al Titán para deshacer su accionar de la anterior película.

Otro grupo piensa que ella sería quién liberaría a los Vengadores atrapados dentro de la Gema del Alma y de ahí todos juntos se unirían para vencer a Thanos. Diversos comentarios en Reddit han apuntado que, conociendo el historial de los directores Russo, lo que harían en la película de la Capitana Marvel sería hacerla desaparecer por el chasquido de Thanos, haciendo más probable esta última teoría de ella liberando a todos los héroes atrapados dentro de la Gema del Alma.

Los Vengadores originales mueren / desaparecen

Marvel Studios da por finalizada su fase 3 con el estreno de Capitana Marvel y Avengers 4 (Foto: Marvel Studios) Marvel Studios da por finalizada su fase 3 con el estreno de Capitana Marvel y Avengers 4 (Foto: Marvel Studios)

Cuando sucedió el final de Avengers: Infinity War, muchos fans apuntaron que era muy extraño que los Vengadores originales hayan sido los sobrevivientes al chasquido de Thanos y no los nuevos superhéroes que incluso este mismo año habían estrenado su película en solitario, como fue el caso de Black Panther.

Considerando que Chris Evans ya se despidió de su papel como Capitán América y que Robert Downey Jr. Tiene más de 10 años representando a Iron-Man, se ha comentado que ellos se sacrificarán o intercambiarán sus vidas para regresar a sus compañeros, iniciando así una nueva era de superhéroes en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

De momento no se sabe si serán todos los que se sacrificarán por un bien mayor o si serán solo algunos de ellos, pero muchos concuerdan que Avengers 4 traerá muertes definitivas y los caídos en la batalla final no regresarían nunca más. Será cuestión de tiempo descubrir si esta teoría se hará realidad o no.