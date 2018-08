The Flash, la película, ya tiene fecha de inicio de rodaje

Los directores Jonathan Goldstein y John Francis Daley ya cuentan con una fecha para encargarse del rodaje de The Flash. El actor Ezra Miller tendrá su propia película que completará las películas del equipo inicial de la Liga de la Justicia.

Luego de muchos rumores, se confirmó que en febrero del 2019 comenzará el rodaje de la cinta de DC Comics. Si todo va según lo planeado debería concluir toda la grabación en mayo del mismo año, el esto de trabajo quedaría para el equipo de post-producción.

Por el momento, no hay información oficial de la historia. No se sabe si tratará de la historia de su padre, la cual se vio en parte en la película de la Liga de la Justicia o quizás se centrará en lo que llegó después de la cinta mencionada.

The Flash llegaría todavía en el 2020, quizás con algunas de las siguientes películas confirmadas por DC Comics :



- 'The Joker' con Joaquin Phoenix y Robert de Niro.



- 'Birds of Prey' con Margott Robbie.



- 'The Batman' dirigida por Matt Reeves.



- 'Supergirl' escrita por Oren Uziel.



- 'Batgirl' con guión de Christina Hodson.



- 'Green Lantern Corps', reboot de la original de Ryan Reynolds.



- 'Black Adam' con Dwayne Johnson.