La quinta temporada de The Flash genera expectativas entre los fans de DC Comics. Además de nuevas aventuras, el actor Grant Gustin habría sugerido un cambio de vestuario para el Corredor Escarlata.



En el programa Glass Half Full, presentado por Riker Lynch, Gustin soltó un comentario que muchos han entendido como un futuro cambio en la apariencia de The Flash.



"El traje que usé durante cuatro años era fácil de colocar. Era solo una casaca y pantalones, ambos de cuero", dijo el actor.



Hay quienes especulan que las palabras de Gustin hacen referencia a un traje anterior a lo que estaremos por ver en la próxima temporada. No se confirmado la nueva imagen del superhéroe de DC, por lo que tendremos que esperar al estreno el 9 de octubre.

