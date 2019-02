"The Flash", temporada 6: ¿Cisco, Carlos Valdés, abandona la serie de DC Comics?

A pesar de los reportes de la renovación de su elenco para una sexta temporada, uno de los personajes de "The Flash" podría dejar la serie. Nueva información revelaría que Carlos Valdes, quien interpreta a Cisco en el programa, no regresaría para la próxima tanda de episodios.

Según We Got This Covered , Valdes está buscando “pasar a nuevos campos” y planea dejar la serie The Flash una vez que termine la temporada. Sin embargo, esta salida no sería definitiva, ya que se comenta que se ha dejado abierta la posibilidad de que Cisco Ramon regrese en algún crossover del Arrowverse.

Valdes es uno de los personajes más recurrentes de "The Flash", siendo introducido a la serie de televisión junto a Caitlin Snow (Danielle Panabaker) durante la temporada dos de Arrow. A pesar de su ausencia en los últimos episodios, Valdes regresará pronto a la televisión muy pronto.

Durante la actual temporada, Cisco no ha tenido un gran rol a diferencia de anteriores entregas. Al parecer, tanto el actor como su personaje están sincronizados por el mismo sentimiento de "la vida de héroe ya no es para él", por lo que ya se estaría planeando la salida del personaje.

De confirmarse la salida de Valdes, sería un cambio radical a la serie, ya que usualmente es él quien aconseja a Barry Allen sobre qué hacer en los momentos más complejos de sus peleas. Será trabajo de los guionistas y productores solucionar ahora los problemas de "The Flash" en sus futuros episodios.